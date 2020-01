Peter Wright visszavágott a 2014-es elvesztett döntőért, így először mondhatja magát világbajnoknak!

A skót Peter Wright 7–3-ra legyőzte a címvédő, holland Michael van Gerwent a Londonban zajló PDC-világbajnokság szerda esti döntőjében, ezzel életében először megnyerte a nagy presztízsű versenyt.

PETER WRIGHT IS THE WORLD CHAMPION PETER WRIGHT WINS THE 2019/20 WILLIAM HILL WORLD DARTS CHAMPIONSHIP! Sheer emotion shown as he defeats Michael van Gerwen 7-3 in a fantastic final. https://t.co/1NYsPju4cH