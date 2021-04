A legjobb 15-be kerülést célozza meg a tokiói olimpián a szörföző Cholnoky Sára.

A 32 esztendős magyar versenyző az M1 aktuális csatornának úgy nyilatkozott: a nehéz helyzetben is jól sikerült téli felkészülése Spanyolországban és Portugáliában. Április közepétől Franciaországban rendezték volna a világbajnokságot, előtte ott készült volna. Jelenleg Horvátországban edz egy hónapig, majd visszatér Spanyolországba, ahol végül megrendezik a vb-t. Lehet, hogy az ötkarikás játékok előtt nagyjából egy hónappal Japánban lesz egy világkupa az olimpiai viadal helyszínén, ám ennek sorsa még bizonytalan.



"Nagyon fontos verseny és erőpróba lesz ez a világbajnokság" - fogalmazott, megemlítve: az előzetes nevezések alapján az olimpiára kvalifikált összes versenyző rajthoz áll majd.



Az olimpiai címvédő francia Charline Picon szerinte remek formában van, így őt éremesélyesnek tartja.



Kifejtette: mivel a következő olimpián már egy másik típusú szörffel versenyeznek majd, most már csak azok használják a Tokióban is alkalmazott technikát, akik ott lesznek a Japánban sorra kerülő ötkarikás játékokon.



"Az első és legfontosabb szempont, hogy jobban szerepeljek, mint Rióban, de megcéloznék egy tizenötön belüli helyezést" - fogalmazta meg célkitűzését a Rióban 23. helyen végző Cholnoky.

Borítókép: Clive Mason/Getty Images