Elhalasztották az evezősök és paraevezősök januárra tervezett amerikai olimpiai kvalifikációs versenyét a koronavírus-járvány miatt.

A sportág nemzetközi szövetsége (FISA) hétfőn közölte, hogy a viadal brazíliai helyszínén, Rio de Janeiróban jelenleg is növekszik a fertőzések száma, ismét utazási korlátozásokat vezettek be, így pedig nem adottak a feltételek akár a minimális kockázatú rendezéshez sem.



A brazil szervezők és a FISA szerint a kontinens kvalifikációs versenyét valamikor február vége és március vége között lehetne megrendezni.



Evezésben az olimpiai kvóták többsége tavaly, a linzi világbajnokságon kelt el. Tokiót megelőzően azonban a kontinensek még rendeznek egy-egy kvalifikációs versenyt, amely Afrikában már tavaly ősszel lezajlott. Az utolsó olimpiai helyek pedig május közepén, a luzerni világkupa előtti pótkvalifikációs versenyen találnak gazdára. Magyar evezősnek egyelőre nincs kvótája Tokióra.



Borítókép: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images