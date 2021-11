A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) éves jelentése szerint 2020-ban 1239 volt a pozitív doppingesetek száma a világon.

Az adatot a magyar nemzeti doppingellenes szervezetnek (MACS) az MTI-hez eljuttatott hétfői hírlevele tartalmazza, amelyben részletesen ismertetik a WADA-dokumentumot.

A jelentésben a montreali székhelyű WADA - amelynek működési költségeit fele-fele részben állja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a tagországok kormányai - rögzíti, hogy a tavalyi 1239 pozitív vizsgálati eredmény 172 184 mintából született. Ami utóbbiak megoszlását illeti, vizeletből 138 469, vérből 11 017, biológiai útlevél alapján pedig 22 698 mintavételezés történt.



A levett minták száma 2016-ban 257 687, 2017-ben 274 362, 2018-ban 294 784, 2019-ben pedig 314 448 volt, utóbbi a WADA-kódexet nem aláíró országok adatait is tartalmazza.



A tavalyi minták közül 58 793 volt a versenyen, és 113 391 a versenyen kívül levettek száma.



A pénzügyei kimutatások arról is árulkodnak, hogy a szervezet 2015-ben és 2016-ban egyaránt veszteséges volt. A mínusz együttesen 1,9 millió dollár volt, ám 2017-ben már 2,57 millió, 2018-ban pedig 3,05 millió dolláros nyereséget könyvelt el. Azt követően 2019-ben az eredménye mérséklődött ugyan, de még mindig pozitív volt (0,57 millió), míg tavaly a koronavírus-járvány miatt a költségek és ráfordítások csökkentek, a bevételek azonban változatlan szinten maradtak, így a WADA ötmillió dollárt meghaladó profitot ért el.



Az összegzésből az is kitűnik, hogy az állami szektor hozzájárulása régiónként jelentős különbségeket mutat. A WADA-bevételek zömét Európa szolgáltatja 9,018 millió dollárral, a további sorrend pedig Amerika (5,268 millió), Ázsia (3,576 millió), Óceánia (0,476 millió) és Afrika (0,053 millió).



A jelentés szerint a WADA 2001 óta több mint 83 millió dollárt költött kutatási programokra, amelyek száma meghaladja az ötszázat. Tavaly 72 pályázat érkezett be különböző kutatási programokra, amelyek közül 19-et fogadtak el, ezekre a szervezet 2,5 millió dolláros pénzügyi támogatást biztosít.



A WADA 144 alkalmazottat foglalkoztat - öt évvel korábban még csak 88 fő dolgozott -, akiknek nagy része, 121 személy a szervezet székhelyén, Montrealban tevékenykedik, további 12 pedig Lausanne-ban.

