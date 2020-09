Kilenc csapatban 16 evezőst jelölt Szierer János szövetségi kapitány a poznani Európa-bajnoságra utazó magyar keretbe.

A szakember előterjesztését az edzőbizottság támogatta, és jelenleg az elnökség jóváhagyására vár. A férfiaknál öt hajóban tíz, a nőknél négy hajóban hatan kerültek be a keretbe. Férfi könnyűsúlyú egypárban a váci Galambos Péter címvédőként indul a kontinensbajnokságon, amelyet október 8. és 11. között rendeznek meg.



Szierer János az MTI-nek elmondta: a keretben a jelenlegi legjobbak kaptak helyet, többségükben olyanok, akik évek óta stabilan, válogatott szinten versenyeznek, így tőlük elvárható lesz az eredményesség is.



Az egyetlen nevesebb hiányzó, aki az elmúlt években világversenyeken rendre elindult a magyar színek képviseletében, az egyetemi világ- és Európa-bajnok Krémer Eszter lesz. Sikereit kettesben érte el, azonban állandó társa, Sándor-Polivka Dóra idén megpróbálkozott a könnyűsúlyú egypárral, amelyben ki is harcolta a kerettagságot. Krémernek eközben nem lett olyan új párja, akivel bekerülhetett volna a válogatottba.



Egypárban a március eleji válogató alapján lett kerettag az ott győztes Pétervári-Molnár Bendegúz, valamint a főállású munka mellett sportoló Bertus Kitti. A többiek az augusztus eleji ob-n, illetve a két héttel később rendezett válogatón elért teljesítményük alapján harcolták ki az Eb-részvétel lehetőségét.



A tervezett magyar Eb-keret:

férfiak:

egypár: Pétervári-Molnár Bendegúz

könnyűsúlyú egypár: Galambos Péter

kétpár: Ács Kristóf, Bácskai Máté

kettes: Simon Béla, Juhász Adrián

könnyűsúlyú négypár: Szabó Bence, Forrai Dávid, Szigeti Roland, Furkó Kálmán

nők:

egypár: Bertus Kitti

könnyűsúlyú egypár: Sándor-Polivka Dóra

kétpár: Preil Vivien, Gadányi Zoltána

könnyűsúlyú kétpár: Abid Syham, Csepel Zsófia

Borítókép: Facebook/Galambos Péter Kisgalamb