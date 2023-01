Talán még Mark Williams sem gondolta, hogy nem ellenfelével akad a legtöbb gondja a Mesterek tornája negyeddöntőjében.



Williams David Gilberttel küzdött meg az elődöntőbe jutásért, ahol 5-2-re vezetett, amikor nem várt dolog történt vele.



Az asztal mellett ugyanis felbukkant egy darázs, ami úgy döntött, épp itt az ideje megzavarni a dolgokat. Williams először próbálta elhessegetni a hívatlan vendéget, ám az állatt nem adta fel és tovább üldözte a játékost. Williams ezt követően John Travoltát megszégyenítő táncsorral próbált szabadulni, majd még egy küzdősportolót idéző rúgást is bevetett. A nem mindennapi jelentsor a kommentátorokat is feltüzelte, akik poénkodva közvetítették az eseményeket. A furcsa látvány a nézőket is jó kedvre derítette, akik hangos nevetéssel díjazták az extra produkciót.

Who knew a wasp could cause so much havoc at the snooker?



At least we got to enjoy Mark Williams' dancing #CazooMasters | @WeAreWST | @markwil147 pic.twitter.com/5B5InrCrK3