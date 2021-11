Remek teljesítménnyel tért vissza a Tokióban bronzérmet szerző Szvitacs Alexa. A paralimpikon asztaliteniszező szinte hibátlan mérleggel hódította el az aranyérmet a párizsi világkupán.



Szvitacs a sikeréről közösségi oldalán számolt be. Írásában arra is kitért, rengeteg tapasztalatot szerzett a tokiói paralimpián, amelyek egy részét már fel is tudta használni.

„Egyetlen szettveszteséggel győztem Párizsban! Imádok pingpongozni! - Ez volt az első gondolatom, ahogy újra nemzetközi versenyen léphettem asztalhoz és nézhettem szembe ellenfeleimmel."

„Szeretek edzeni, küzdeni és természetesen nyerni. A párizsi világkupán nagyon jól ment, és tudtam a saját játékomat játszani. Úgy érzem, már most sokat profitáltam a tokiói paralimpián tapasztaltakból. Az pedig, hogy az egész vk alatt csak egyetlen szettet veszítettem, csak hab a tortán."



„Köszönöm a sok-sok támogatást! Hamarosan, újra otthon leszek” – írta bejegyzésében.

