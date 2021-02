Spanyolországban kezdte volna meg olimpiai felkészülését Bors Máté windsurf magyar bajnok, azonban már az első napon partra kényszerült az Exatlon Hungary bajnoka. A légi szállítás során szörfjének fontos tartozékai törtek össze, majd a lábát kellett összevarrni egy vágás miatt.

A profi szörfversenyzők számára a felkészülés az év nagy részében külföldi edzőtáborokban történik. Bors Máté (Mata) az Exatlon Hungaryból hazatérve a héten csatlakozott válogatott társaihoz Spanyolországban, ahol az edzőtábor végén egy verseny is a tervek között szerepelt.

A sporteszközöket a csapat a Ryanair légitársaság gépével szállíttatja, amely az ilyenkor szokásos extra díjért megfelelő kezelési és szállítási feltételeket biztosít.

A megérkezés után azonban Mata döbbenten szembesült a ténnyel, hogy a szállítás során mindkét árboca eltört, így nem tudja összerakni a szörföt és megkezdeni az edzéseket. Később kiderült, nemcsak az árboc, hanem a szörf egy másik alkatrésze (az úgynevezett bum, amibe kapaszkodik a sportoló a vitorlák előtt) is eltört.





A csapat minden kapcsolatát latba vetve végül tudott Mata számára szerezni egy kölcsön árbocot, így bár nem a megfelelő színvonalú eszközökkel, de sikerült megoldania, hogy legalább vízre szállhasson az edzéseken a bajnok. A megpróbáltatások sorozata itt azonban még nem ért véget: az egyik edzés során Máté segített csapattársának egy nagy esése után kiszedni a vitorláját a vízből. Ekkor történt az újabb baj.

A víz alatt belerúgott a pengeéles foilba (éles szárnyalást segítő uszony a szörfdeszka alján), ami elvágta a lábujját. Mata az Exatlonban látott kitartással még két futamot versenyzett, majd miután a partra érve sem csillapodott a vérzés, a kórházban kötött ki, ahol három öltéssel varrták össze a sebet.

Megfelelő eszköz hiányában és ezzel a sajnálatos balesettel most néhány hétre ellehetetlenült a felkészülés folytatása. „Az örök optimizmuson és a pozitív szemléletem most sem hagyott el, szerintem a lábam hamar helyrejön majd. De a légitársaság okozta károk elég kilátástalanná teszik a helyzetemet. A károsodott eszközök pótlása több százezer forintos kiadást jelent, a biztosítási ügyintézés pedig elég hosszadalmasnak néz ki. Megkereséssel fordulok a Ryanair légitársasághoz, hogy közösen találjunk megoldást az új eszközök beszerzése és a külföldi utazások megkönnyítése érdekében” - számolt be a tervekről az Exatlon Bajnok.

Forrás és képek: MARKS Marketing & Sport