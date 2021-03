Székesfehérvár lesz a házigazdája az öttusázók május 13. és 16. között rendezendő Világkupa-döntőjének – erről döntöttek Fejér megyei székhelyen, ahol csütörtökön délelőtt Klaus Schormann, a Nemzetközi Öttusa Bizottság elnöke, Bretz Gyula, a hazai szövetség első embere, Vörös Zsuzsanna, szövetségünk alelnöke, Gallai István főtitkár, Tóth István, az Alba Volán SC elnöke és a város részéről Bozai István, Székesfehérvár Városgondnokságának ügyvezető igazgatója folytatott megbeszélést.



Az már korábban eldőlt, hogy a dél-koreai járványügyi intézkedések miatt Szöul helyett Magyarország kapja meg a májusi Világkupa-döntő rendezési jogát, most arról is határoztak, hogy Fehérvár lesz az új házigazda.

A város, amely a nemzetközi öttusaélet egyik központja, a város, amely az elmúlt negyed évszázadban minden évben vendégül látta a világ legjobb öttusázóit felnőtt, illetve korosztályos világversenyeken.



Klaus Schormann és a UIPM vezetése csütörtök délelőtt pályabejárást is tartott: a Volán Fehérvár sporttelepe és az egyesület megújult lovardája után megtekintette a verseny központjául szolgáló létesítményt, a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központot, amely 2018-ban minőségi helyszíne volt a felnőtt Európa-bajnokságnak. A kontinensviadalhoz hasonlóan a májusi Világkupa-döntőn is 1000 méteres körzeten belül megtalálható lesz az összes létesítmény, az úszást a Csitáry G. Emil uszodában, a vívást Magyar Országos Kosárlabda Szövetség Edzőközpontjában, a laser runt a Regionális Atlétikai Központban rendeznék, és Klaus Schormann kiemelte azt is: a koronavírus-járvány és a zárt kapus rendszer miatt a UIPM vezetése ideálisnak és szükségszerűnek tartaná, ha a lovaglás is az atlétikai központban lenne lebonyolítva.



A jelenleg Budapesten zajló Világkupa idején tehát döntés született arról, hogy alig két hónap múlva, az utolsó előtt olimpiai kvalifikációs viadal házigazdájaként Székesfehérvár láthatja vendégül a világelitet.

Borítókép és forrás: Facebook.com/HungarianModernPentathlon