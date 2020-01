Súlyos autóbaleset részese volt Momota Kento, a férfi tollaslabdázók világranglistájának vezetője.

A karambol hétfőn hajnalban történt Malajziában - a japán játékos néhány órával korábban nyerte meg a Malaysia Masterst. A bérelt furgonban Momotán kívül még hárman utaztak, éppen a Kuala Lumpur-i repülőtérre tartottak, amikor hátulról beleütköztek egy 30 tonnás kamionba. Az autó sofőrje életét vesztette.

Badminton world number one Kento #Momota was among four people lightly injured in a crash in Malaysia on Monday which left their driver dead, hours after he won the #MalaysiaMasters.https://t.co/uuoxNu8WzI