A 47 éves Stuart Cink győzelmével kezdődött meg a profi golfozók 2020/21-es szezonja, melynek első versenyét, a 6,6 millió dollár összdíjazású Safeway Opent a kaliforniai Napában rendezték.

A veterán amerikai játékos különösen a hétvégén, a viadal harmadik és negyedik napján golfozott kiemelkedően és végül két ütés előnnyel előzte meg a második helyezett honfitársát, Harry Higginst.



Cink a 2000-es években a mezőny legjobbjai közé tartozott, 2009-ben megnyerte a British Opent, így Major-győztesnek mondhatja magát.

Ugyanakkor az elmúlt évtizedben visszafogottabban teljesített, magánéleti okok miatt kevesebbet is játszott és karrierje legnagyobb diadala óta most nyert először a legrangosabbnak számító US PGA sorozatban. A tapasztalt sportoló vasárnapi sikeréért 1,188 millió dollárt (358 millió forint) kapott.



Eredmények:

1. Stuart Cink (amerikai) 267 ütés (67, 70, 65, 65)

2. Harry Higgs (amerikai) 269 (69, 62, 70, 68)

3. Chez Reavie (amerikai) 270 (67, 71, 66, 66) és

Doc Redman (amerikai) 270 (70, 69, 69, 62) és

Kevin Streelman (amerikai) 270 (72, 66, 65, 67) és

Brian Stuard (amerikai) 270 (67, 67, 66, 70)

