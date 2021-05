Pozitív lett az olimpiai kvótás Péni István márciusi doppingtesztje, ennek ellenére ott lehet a május végi eszéki sportlövő Európa-bajnokságon - jelentette be vasárnap a magyar szövetség (MSSZ).

Az MSSZ hírlevele szerint a sportoló az indiai világkupaversenyen adott pozitív mintát, ami után kezdeményezte önkéntes felfüggesztését a Nemzetközi Sportlövő Szövetségnél (ISSF).



"Mivel a vizsgálat jelen szakaszában a szabotázs ténye megállapítható, az ISSF első döntése értelmében nem korlátozzák az UTE sportlövőjének versenyzési jogait, így az önkéntes felfüggesztés feloldásra került, Péni pedig ott lehet az eszéki Európa-bajnokságon" - áll az MSSZ közleményében.



Hozzáteszik, az ügy - melynek kapcsán az MSSZ felfüggesztette Sidi Péter versenyengedélyét, és eljárást indított ellene - kivizsgálása a rendőrségen és a szervezet fegyelmi bizottságánál is folyamatban van, annak lezárása és a végleges döntés a jövő vasárnap rajtoló Eb után várható.



Az MSSZ szerdán jelentette be, hogy felfüggesztette Sidi versenyengedélyét, mert a gyanú szerint behatolt Péni szobájába a márciusi indiai világkupaversenyen. A komáromiak világ- és Európa-bajnokával szemben azután kezdeményezett eljárást az MSSZ, hogy Péni elküldte a szövetségnek a szálloda biztonsági kamerás felvételeit, amelyen állítása szerint látható, amint március 18-án 10.36-kor egy személy bement a szobájába - amelyben édesapjával lakott -, majd 11.21-kor távozott onnan.



Az indiai világkupán Sidi és Péni egy másik botrányban is érintett volt, miután az 50 méteres összetett szám csapatversenyének fináléjában Péni és Pekler Zalán nem volt hajlandó szerepelni, mert Sidi - állításuk szerint - közös megállapodásuk ellenére felszerelt egy eszközt a puskájára. A "példátlan" eset miatt a szövetség három hónapra megvonta Pekler, Péni és Sidi Gerevich-ösztöndíját.



Borítókép: Burhaan Kinu/Hindustan Times via Getty Images