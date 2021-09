Két arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel zártak a magyar tornászok a Szombathelyen zajló Hungarian Grand Prix nemzetközi verseny első döntős napján, szombaton.

A 14 nemzet sportolóit felvonultató magyar nagydíjon felemáskorláton Kovács Zsófia győzött Székely Zója előtt, ugrásban pedig Bácskay Csenge nyert.

A négyszeres Európa-bajnoki érmes Kovács az eredményhirdetés után elmondta, örül, hogy ezúttal is Székellyel együtt állhatott a dobogóra, mint tavaly decemberben a törökországi kontinensviadalon, a leugrása miatt azonban csalódott.

"Sikerült egy viszonylag tiszta gyakorlattal előrukkolnom, azonban a leugrás miatt most bosszankodom egy picit, ugyanis az egyszerűbbet produkáltam" - mondta a tokiói olimpikon.



Székely megjegyezte, reméli, hogy egyszer majd ő is hasonló pontszámokkal tud szerepelni egy nemzetközi versenyen, mint Kovács Zsófia.

Bácskay Csenge elmondta, a bemelegítést elrontotta, de utána sikerült megnyugodnia, és jó érzés volt hazai környezetben győzni.

A férfiaknál Mészáros Krisztofer két bronzérmet gyűjtött, miután talajon és lólengésben is harmadikként végzett.

"Talajon jó gyakorlatot sikerült bemutatnom, voltak kisebb hibáim, a lólengéssel viszont elégedettebb vagyok. Folytatás holnap, amikor újabb két döntő vár rám" - összegzett.

Talajon Dobrovitz Ádám hatodik, gyűrűn Tomcsányi Benedek ötödik lett.



A szombathelyi verseny zárónapján 15 órától a férfiak ugrásban, korláton és nyújtón, a nők talajon és gerendán döntőznek, és minden szeren lesz magyar tornász a fináléban.

A magyar csapat keretéből Balázs Krisztián és Szujó Hanna hiányzik sérülés miatt.

A szombati eredmények:

férfiak:

talaj:

1. Ilja Kovtun (ukrán) 14,450 pont

2. Ondrej Kalny (cseh) 14,300

3. Mészáros Krisztofer 14,250

...6. Dobrovitz Ádám 11,500

lólengés:

1. Matvei Petrov (albán) 14,700

2. Kovtun 14,700

3. Mészáros Krisztofer 14,300

gyűrű:

1. Nyikita Szimonov (azeri) 14,500

2. Vinzenz Höck (osztrák) 14,400

3. Pavel Gulidov (izraeli) 13,600

...5. Tomcsányi Benedek 13,250

nők:

felemáskorlát:

1. Kovács Zsófia 14,400

2. Székely Zója 13,650

3. Anasztaszija Bacsinszka (ukrán) 13,200

ugrás:

1. Bácskay Csenge 13,775

2. Bacsinszka 13,175

3. Sydney Turner (kanadai) 12,755

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Torna Szövetség