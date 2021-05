Sidi Péter világ- és Európa-bajnok sportlövő közleményben utasította vissza azokat a vádakat, melyek szerint köze lenne a világranglista-vezető Péni István indiai világkupán adott pozitív doppingmintájához.

"A tisztelt közvélemény napok óta érdeklődéssel kíséri az indiai vk-n történt eseményeket. A sajtóban megjelent közlemények alapján olyan hírek terjengenek, hogy engem gyanúsítanak Péni István doppingolása közreműködőjének, melyet visszautasítok" - olvasható a Magyar Sportlövő Szövetség (MSSZ) által felfüggesztett komáromi puskás közleményében, amelyet a 24.hu-nak küldött el.

"Mai napig a szövetség vezetése ezen körülményekkel kapcsolatosan nem keresett, viszont Péni István által megküldött szállodai folyosó felvétel alapján az Elnökség fegyelmi eljárást kezdeményezett ellenem és felfüggesztették a versenyzési jogomat. Azért indult ellenem eljárás, mert szerintük jogosulatlanul beléptem Péni szobájába."



A légpuska alapversenyének világcsúcstartóját múlt szerdán függesztették fel. Állítása szerint a nyilatkozattal azért várt mostanáig, mert május 18-ra tűzték ki a fegyelmi tárgyalását, ám az végül elmaradt, mivel a testület három tagjából csak kettő jelent meg. "Úgy gondoltam, hogy ez az a fórum, ahol véleményemet az ügyről elmondhatom" - jelentette ki.



Sidi a közleményben arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte már az eljárás megindításának és felfüggesztésének módja is szabályellenes, mert azt az MSSZ elnöksége rendelte el és nem a fegyelmi bizottság elnöke.

"Ez sérti a fegyelmi felelősségről szóló kormányrendelet 4. paragrafusában foglaltakat. Ez egyértelműen prejudikálás, hisz a másodfokú fegyelmi szerv gyakorlatilag meghatározta a fegyelmi bizottság döntését."



"A fegyelmi bizottság értesítéséhez jogszabály ellenesen nem csatolták a bizonyítékokat, mely alapján a fegyelmit elrendelték - így különösen a szállodai videófelvételt, melynek eredetére sem kaptunk magyarázatot - ennek hiányában bármiféle nyilatkozat részemről megalapozatlan lenne" - írta Sidi, megjegyezve, hogy ügyvédje is hiába kérte a felvételt, a mai napig nem bocsátották a rendelkezésére. Azt is sérelmezi, hogy a tárgyalásra Péni Istvánt, a feljelentőt nem idézték be, pedig szerinte ez alapvető követelmény lenne, "különösen az ügy homályos előzményeire tekintettel".



"Ügyvédem a tárgyaláson ismételten kérte a felvétel kiadását, melyre ígéretet tettek, de a mai napig ezt nem teljesítették." - írta Sidi. Emellett azt is megjegyezte, hogy a május 27-re kiírt új tárgyaláson sem ő, sem Péni nem tud majd megjelenni.

Az olimpiai ötödik lövő az ügy kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy hosszú ideje van feszültség Péni és közte.



"Az Európa-bajnokságon való részvételem megakadályozásának okai már korábbi évekre visszavezethetők. Csak a 2020. évi februári és szeptemberi országos bajnokságokon Péni István óvással és egyéb módon akadályozta a versenyzésemet, arra hivatkozva, hogy a fegyverem szabálytalan. Akkor még az óvásait elutasították, de a zaklatásai az eredményeimet negatív irányba befolyásolták, majd 2021. március 7-ei újonc főbírónál az óvás eredményt ért el és kizártak a versenyből ugyanazon ok miatt. Megjegyzem, hogy négy éve ugyanazon felszereltségű puskával versenyzek és minden nemzetközi versenyen azt szabályosnak találták" - hangsúlyozta Sidi, aki szerint a szövetség kettős mércét alkalmaz Pénivel és vele szemben, amit az indiai világkupán történtek után is bizonyított, mivel nemcsak a csapatverseny döntőjétől visszalépő Pénit és Pekler Zalánt, hanem őt is büntették. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy ezen fegyelmije, illetve a március 7-én rendezett hazai versenyből történt kizárása miatt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre.



A klasszis puskás ügyvédjén keresztül szerette volna elérni, hogy felülvizsgálják felfüggesztését, annak érdekében, hogy szerepelhessen a napokon belül rajtoló eszéki Eb-n, "figyelemmel arra, hogy sem a Péni doppingügyében, sem az ellenem indított fegyelmi eljárásban még bizonyítás nem került lefolytatásra és Pénit az ISSF (nemzetközi szövetség) nem függesztette fel".



Sidi Péter szerint az eljárás azt a célt szolgálja, hogy ne szerepelhessen az Európa-bajnokságon, melyen 5-6 éremre is képesnek érezte magát, illetve az olimpiai szereplését is meg akarják akadályozni.



"A felfüggesztésemnek és a versenyektől való távoltartásomnak vannak haszonélvezői, akiknek a szerepe az ügy kialakulásában is jelentős volt. Az általam szerzett kvótára pályázni fog Pekler Zalán, aki a világkupán az aranymeccstől visszalépett, valamint Hammerl Soma, dr. Hammerl László fia, aki Péni István csapattársa az UTE-ban. Az előzményekből megállapítható, hogy nem Én akadályozom Péni István fejlődését, nem Én indítok ellene eljárásokat megalapozatlanul, nem Én lépek vissza csapat versenyektől, nem Én kezdeményeztem az Ő felfüggesztését és nem Én alkalmazok tisztességtelen eszközöket hibám kivédésére" - zárta a közlemény Sidi.



Az MSSZ vasárnap jelentette be, hogy pozitív lett az olimpiai kvótás Péni István márciusi doppingtesztje, de ott lehet a május végi eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az MSSZ hírlevele szerint a sportoló az indiai világkupaversenyen adott pozitív mintát, ami után kezdeményezte önkéntes felfüggesztését a nemzetközi szövetségnél.



"Mivel a vizsgálat jelen szakaszában a szabotázs ténye megállapítható, az ISSF első döntése értelmében nem korlátozzák az UTE sportlövőjének versenyzési jogait, így az önkéntes felfüggesztés feloldásra került, Péni pedig ott lehet az eszéki Európa-bajnokságon" - írta az MSSZ, jelezve, az ügy - melynek kapcsán az MSSZ felfüggesztette Sidi Péter versenyengedélyét, és eljárást indított ellene - kivizsgálása a rendőrségen és a szervezet fegyelmi bizottságánál is folyamatban van, annak lezárása és a végleges döntés az Eb után várható.

