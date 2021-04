A georgiai Lasa Talahadze világcsúcsokkal védte meg címét a moszkvai súlyemelő Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján a férfiak plusz 109 kilogrammos kategóriájában. Nagy Péter három nyolcadik helyet szerzett úgy, hogy lökésben megjavította országos rekordját.

Talahadze, az ólomsúly riói olimpiai aranyérmese, négyszeres világ- és immár ötszörös Európa-bajnoka már az első fogásnemben jelezte, hogy továbbra sincs vetélytársa a világ legerősebb embere titulusért folyó harcban, mert az eddigi valaha volt legjobb szakításeredményt produkálta 222 kilogrammal.



A korábbi csúcsot is ő tartotta 220 kilóval. Lökésben 263 kilogrammos harmadik gyakorlatánál ugyan eddigi saját "legjénél" két kilóval kisebb súlyra jött ki, de összetettben így is tovább módosította, jelesül 484-ről 485 kilogrammra az ólomsúly általa tartott világrekordját.



Nagy Péter, a szegediek 16-szoros magyar bajnoka, korábbi Eb-bronzérmes szakításban elrontotta nyitófogását 176 kilón, de másodjára javított, s a 182 kiló sem fogott ki rajta. A második fogásnemben 216 kilón biztosított, majd az új magyar csúcsot érő 222-t is kilökte, így - mivel a 229 már túl nehéznek bizonyult - 404 kilogrammal zárt összetettben. Ez a fogásnemi helyezéseihez hasonlatosan a nyolcadik pozíciót jelentette számára, egyben azt is, hogy beállította 2019-ben, az új súlycsoportok bevezetését követően felállított országos rekordját. Viszont a 35 éves emelő elmaradt az előzetesen maga által is várt 410 kilogrammos összeredménytől, így egyelőre kérdőjeles, hogy kvótát szerez-e a tokiói olimpiára.



Nagy Péter elégedett volt az eredményével.

Fotó: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images



"Abszolút elégedett vagyok az eredményemmel, mert edzésen nem sikerült ennyit emelnem és a nyolcadik helyezés is egy remek pozíció, a magyar csapatból a legjobb" - nyilatkozta a viadal után az M1 aktuális csatornának a magyar sportoló, hozzátéve, hogy a kvalifikációs viadalok Európában lezárultak, így most maradt számára a várakozás.

Nagy Péter úgy véli, május végén, június elején derülhet ki, hogy ott lehet-e a tokiói játékokon. Mint elmondta, sok még a bizonytalanság, várni kell a nemzetközi szövetség döntésére, de bízik abban, hogy indulhat az olimpián.



Eredmények, férfi plusz 109 kg:



összetett, Európa-bajnok:

Lasa Talahadze (Georgia) 485 kg - világcsúcs (szakítás: 222 kg - világcsúcs, lökés: 263 kg)

2. Gor Minaszjan (Örményország) 464 (216, 248)

3. Varazdat Lalajan (Örményország) 445 (205, 240)

...8. NAGY PÉTER 404 (182, 222)



szakítás, Európa-bajnok:

Talahadze 222 kg - világcsúcs

2. Minaszjan 216

3. Lalajan 205

...8. NAGY PÉTER 182



lökés, Európa-bajnok:

Talahadze 263 kg

2. Minaszjan 248

3. Lalajan 240

...8. NAGY PÉTER 222 - országos csúcs, régi 221 kg, 2019

Borítókép: Sergei Fadeichev\TASS via Getty Images