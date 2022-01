Rozsnyai-Kovács Alettát választotta 2021-ben az év női erőemelőjének a hazai szövetség – a 22 esztendős kiválósággal ennek apropóján beszélgetett a Magyar Erőemelő Szövetség.



„Elég nagy lendülettel indultam neki a 2021-es esztendőnek azt követően, hogy felgyógyultam egy korábbi sérülésemből – kezdett bele tavalyi szezonjának értékelésébe Rozsnyai-Kovács Aletta a Magyar Erőemelő Szövetség érdeklődésére.

"Felfogadtam egy új edzőt, elég jól indult a közös munka, májusban volt az első versenyem. Jó eredményeket hoztam, éreztem, hogy megvan bennem a lendület, gondoltam, hogy nemzetközi versenyeken is el kellene indulnom. Sikerült egyéni csúcsokat hozni, nagyon bíztató a jövőre nézve, hogy ilyen jól meg tudtam állni a helyem a nemzetközi mezőnyben” – tette hozzá a sikeres erőemelő, aki a junioroknál (63 kg) fekvenyomás fogásnemben 120 kilóval világbajnok lett.

Később a három fogásnemes Európa-bajnokságon összetettben ezüstöt szerzett, miután fekvenyomásban aranyat, guggolásban pedig bronzérmet érdemelt ki. Érdekesség, hogy ez az összetett teljesítménye Magyarországon a valaha elért legjobb eredménynek számít a Nemzetközi Erőemelő Szövetség pontrendszere szerint.



„Számítottam rá, hogy én lehetek az év női erőemelője. Úgy gondoltam, hogyha elindulok és jól teljesítek ezeken a nemzetközi versenyeken, akkor nem nagyon lesz olyan, aki velem versenybe tudna kelni ilyen téren. Ez persze túlzottan magabiztosnak tűnhet. Egyelőre feljövőben van, de még kevésbé erős a hazai női mezőny” – folytatta a fiatal kiválóság, aki 2018 óta foglalkozik az erőemeléssel.





„A nők kis kortól már sok kritikát kapnak a kinézetük miatt: megkapják azt, hogy diétázzanak, kardiózzanak, fussanak, de ez nem mindenkinek örömteli élmény. Én is belecsöppentem, aztán átjöttem ebbe a teljesítményfókuszú közegbe. Úgy gondolom, hogy elég béna voltam az elején, de kompetitív vagyok, ezért két hónap után versenyezni akartam” – tette hozzá Aletta, aki a 2022-as terveiről is szót ejtett.



„Nagy cél lenne egy 500 kilogrammos összeredményt összehozni, talán erre megvan az esély 2022-ben. Szeretnék elindulni junior világ-, és Európa-bajnokságon, ha ugyanez a mezőny marad, akkor azt gondolom, hogy jó esélyeim vannak újabb dobogós eredményekre” – tekintett előre a sportoló, aki elárulta, a nagy versenyeken az érem, és nem a minél jobb összteljesítmény kerül előtérbe.



„Nemzetközi helyesékért általában háttérbe szorul az összteljesítmény, csak azt a tömeget kérjük be, ami kötelező ahhoz, hogy elérjünk egy bizonyos helyezést. Biztosra szeretnénk menni, fontosabb egy biztos érem, mint mondjuk egy egyéni csúcs.”



A jelenleg a mesterdiplomáján dolgozó pszichológus hallgató végezetül azt is elárulta, hogy hosszútávon tervez az erőemeléssel.



„Örökre szeretném ezt csinálni – mondta nevetve Aletta.

"Ameddig hozzátesz az életkvalitásomhoz, meg belefér a napjaimba és nem úgy élem meg, hogy púp a hátamon. Jelenleg már edzősködöm is, nagyon jó lenne másoknak is nyújtani ezekből az élményekből valamennyit”

Képek: Rozsnyai Aletta



Forrás: Magyar Erőemelő Szövetség / Career Brand Management