Tagadhatatlan, hogy a professzionális sport világában hatalmas összegek mozognak. A sztársportolók a fizetésükön túl nagy összegeket tehetnek zsebre a szponzorokkal való együttműködéseiből is. Az összegek növekedésén túl az elmúlt harminc évben más változás is volt azonban a piacon. Míg a kilencvenes évek elején a küzdősportok képviselői szakították a legnagyobbat, mára már a labdarúgók uralják a listát. Erről az átalakulásról készített remek animációt a DataLover Youtube-csatorna, melyhez a Forbes adatait használta fel az elmúlt harminc évből.



A videó a tíz legjobban fizetett sportolót mutatja be, az elmúlt harminc év tükrében.



Jól látható, hogy kezdetben az ökölvívók uralták a listát, melynek élén a 24 éve Mike Tyson állt egészen addig, amíg Evander Holyfield be nem libbent a képbe. Bár a bokszoló sokáig nagy fölénnyel uralta a listát a kilencvenes évek közepén a legendás kosárlabdázó Michael Jordan vette át a gyeplőt. Ekkor még az autóversenyzők és a golfozók fértek fel a listára.



A századfordulón Tiger Wodds és Michael Schumacher voltak a legjobban fizetettek, a bokszolók közül pedig már csak Oscar De La Hoya fért be.



Az első labdarúgó felbukkanására egészen 2005-ig várni kellet, ekkor David Beckham került be a top10-be.



A 2000-es évek elején aztán Floyd Mayweather is felkerült a listára. Ekkor még a kosárlabdázók is az élen álltak LeBron James és Kobe Bryant személyében. 2013-tól jelentős változás jött. Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is felkerült a ranglistára, a labdarúgók pedig egyre nagyobb szerepet kaptak.

A két sztárfocista mögött szorosan ott volt LeBron James és Roger Federer is. Ekkor ökölvívó már nem volt a listán, 2017-ben azonban Mayweather újra belépett a legjobbak közé.



Sokáig úgy tűnt, Messi a legjobban fizetett sportolóként fogja befejezni az évtizedet, de végül Federer elcsente tőle a koronát.



Jól látható, hogy míg harminc éve a golf, az ökölvívás és az autóversenyzés volt a legjövedelmezőbb sportág, ma már a labdarúgás és a kosárlabda az, ahonnan a legtöbb sportoló felkerül a listára.

Forrás: givemesport.com

Borítókép: GettyImages