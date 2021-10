Ujvári Péter az UP! zenekar frontembere igazi rollermániás zenész. Meggyőződése, hogy a városi közlekedésben nincs hatékonyabb és élvezetesebb megoldás a rollerezésnél. Bár elismeri az elektromos roller létjogosultságát, ő alapvetően a lábbal hajtós verziót részesíti előnyben. Hisz benne, hogy odafigyeléssel a rollerezés adja a leggyorsabb és egyben biztonságos városi helyváltoztatás lehetőségét. Saját kedvenc, ultrakönnyű rollerével cikk-cakk és pikk-pakk ott van bárhol. Közben pedig le nem fagy arcáról a mosoly.







Az UP! zenekar tipikusan olyan fogalom, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy elsőre bekattan, hogy pontosan honnan. Ez nem véletlen, hiszen legnagyobb slágerüket 1998-ban írták, amit a 2000-es évek elején rongyosra hallgatott az ország. Ha az alábbi 2 sort látjuk, szinte biztos, hogy a dallam azonnal beindul a fejünkben.



"Ez az enyém, ez a nap, látom, hogy a Marson süt a nap.

Ez az enyém, ez a nap, látom, hogy a Marson süt a nap."



A zene olyan friss, olyan új volt, hogy sokan a magyar Jamiroquai megszületését érezték az UP! megjelenésével. Ujvári Péter kifogyhatatlan energiája, sodró lendülete vitte magával a közönséget az élőzenés koncerteken. A színpad elmaradt, de a zene megmaradt, Ujvári Péter az utóbbi években főleg zeneszerzéssel foglalkozik. A sodró lendület pedig továbbra is ott van életében.

20 évvel ezelőtt hosszú külföldi útjáról hazahozott egy rollert, mert ráérzett (korát megelőző módon) arra, hogy a rollernél nincs jobb, ha egy személy el akar jutni A-ból B-be. Ezt a szenvedélyét olyan komolyan vette, hogy ahol lehetett népszerűsítette a rollerezést. Kezdetben csodabogárnak nézték, hogy egy felnőtt ezt a közlekedési formát választja. Hogy mennyire nem volt még erre felkészülve a kor, arra jó példa, hogy ha valahová megérkezett egyszerűen nem tudtak mit kezdeni az "extra" csomaggal. Bár csak egy pár kilós, összehajtható eszközről volt szó, értetlenül néztek rá, amikor azt kérte hogy szeretné betenni például egy ruhatárba.



A szenvedély azonban mozgalmat indított és ma már tízezrek választják a rolleres közlekedést. Nem kérdés, a roller megérkezett, itt van és velünk is marad.









Az alábbi interjúból megtudhatjuk, hogy:

Mennyi volt a legnagyobb sebesség, amit elért rollerrel.

Ajánlja-e, hogy egy gyereknek azonnal elektromos rollert vegyen a szülő.

Melyik részét építették bambuszból a kedvenc rollerén.

Mitől gurul olyan hatékonyan egy topkategóriás roller.

De az is kiderül, hogy lesz-e még koncertje az UP! zenekarnak.



Elismeri, hogy bizonyos helyzetekben, nincs jobb, mint az elektromos roller...





De a nagy kedvence a klasszikus, lábbal hajtós sporteszköz.

Az a vicces helyzet állt elő, hogy a LIVE beszélgetésben bejátszottuk az UP! zenekar saját zenéjét, amit (amint látható), rögtön letiltott a Facebook.

No comment.

Az interjú természetesen ettől még látható és hallható, csak a "Megtekintés a Facebookon" sorra kell kattintani.





Végére a jó hír, a Rolling Star ismét színpadon:

Fotó: Facebook/Ujvári Péter, Sport365/Sávoly Boglárka

Borítókép: Facebook/Ujvári Péter

Videó: Sport365/Sávoly Boglárka