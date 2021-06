Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Torna Szövetség (MATSZ), ahol újabb öt évre megválasztották a kétszeres olimpiai bajnok Magyar Zoltánt a szervezet elnökének.

A Magyar Sport Házában megtartott eseményen a tagok egyhangúlag voksoltak a tíz éve regnáló Magyar Zoltánra, így a Nemzet Sportolója további öt évig irányítja majd a szövetséget.

"Nagyon köszönöm mindenkinek és nagyon örülök neki, hogy egyhangúlag választott meg a közgyűlés. Minden erőmet és kapcsolati tőkémet latba vetem majd annak érdekében, hogy a következő időszakban is tovább szolgáljam a hazai tornasportot" - fogalmazott Magyar Zoltán a szövetség közleményében. - "Rendkívüli, eddig sosem tapasztalt időszak van mögöttünk a Covid miatt, de úgy érzem, sikeresen vettük ezt a nehézséget is.



Amióta elnök vagyok, a szövetség igyekezett csendesen, de hatékonyan tenni a dolgát, az eredmények ünneplését pedig meghagytuk azoknak, akik ezeket elérték: a sportolóknak, az edzőknek és az őket segítő sportszakembereknek. Ez a munkamegosztás marad a jövőben is."

Az új elnökséget is megválasztották, a résztvevők egyöntetű szavazatai alapján a héttagú testületet a korábbi elnökség - Bán Teodóra, Berki Krisztián, Borbély Attila, Mosóczi László, Sörös Ferenc - alkotja, kiegészülve az új elnökségi taggal, Vörös Józseffel és a régi-új elnökkel.

Az elnökség a közgyűlést követően megtartotta első ülését is, ahol a korábbiakhoz hasonlóan az általános elnökhelyettes pozíciójára Sörös Ferencet, míg alelnököknek Mosóczi Lászlót és Borbély Attila választotta meg.

