2021-ben negyedik alkalommal ünnepelhettük a Magyar Parasport Napját február 22-én. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a hagyományos koszorúzási ünnepség mellett, idén is felhívást intézett Magyarország összes oktatási intézményéhez és önkormányzatához, azt kérve, hogy lehetőségeik szerint ezen a napon foglalkozzanak a magyar parasport, a magyar parasportolók témájával megemlékezés, híradás szintjén, vagy aktívan, Lélekmozgató programokat szervezve.



A Lélekmozgató program minden téren hatalmas sikert aratott az óvodákban, iskolákban, melyet a rengeteg pozitív, megható visszajelzés mellett, a számok is mutatnak, hiszen 2021-ben rekordlétszámú, minden eddiginél több oktatási intézmény csatlakozott a Magyar Parasport Napjához.

A regisztrált 624 oktatási intézményből 136 volt az óvoda és 488 volt az iskolák száma, területi megoszlás szerint az intézményekből 84 volt budapesti és 540 vidéki. Egy évvel korábban 535 oktatási intézmény vett részt a programokban.





A járványügyi helyzetre tekintettel a parasportolók, paralimpiai bajnokok interaktív, online közönségtalálkozók keretében kapcsolódtak be az iskolák Lélekmozgató óráiba, elmesélve saját történetüket, motivációt adva a gyermekek számára.

Újdonság volt, hogy a FODISZ a speciális, gyógypedagógiai oktatási intézmények számára Több, mint sport! címmel olyan online parasport órákat tartott, ahol az adott intézményben tanuló diákok sérülésspecifikuma szerinti, tematizált, edukatív előadásba, a fogyatékossági típusban érintett parasportoló vagy sportági szakember is bekapcsolódott.



A regisztrált óvodák számára Lélekmozgató Montázspályázatot, az általános iskolások számára Rajzpályázatot, a középiskolások számára pedig Esszépályázatot hirdettünk meg. Újdonság, hogy idén egy olyan nyílt, amatőr és profi fotósoknak meghirdetett Lélekmozgató Fotópályázatot is kiírtunk, melyen nem csak a Magyar Parasport Napjához szorosan kötődő, hanem általában a fogyatékossággal élők világát bemutató képekkel is lehet pályázni március 22-ig.





Az MPN2021 programsorozat számára nagy jelentőséggel bír, hogy az önkormányzatok aktivitása is sokkal nagyobb volt a tavalyi évhez képest. Nagy öröm számunkra, hogy számos budapesti kerületben és vidéki településen szerveztek különböző Lélekmozgató megemlékezéseket, eseményeket, online programokat, adtak át elismeréseket parasportolóknak, sporttehetségeknek vagy foglalkoztak kiemelten a helyi médiában a magyar parasporttal, a fogyatékossággal élők világával vagy éppen az adott település, régió parasportoló példaképeivel.



A Magyar Parasport Napja alkalmából ismételten megemlékeztünk elhunyt paralimpiai bajnokainkról a Parlament melletti Olimpia Parkban. Az idén negyedik alkalommal tartott koszorúzáson Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, Balogh-Madár Emese, V. kerület alpolgármestere, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szekeres Pál, az MPB tiszteletbeli elnöke, Szöllösi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke, Dr. Nébald György, az Olimpiai Bajnokok Klubja elnöke, Becsey János, a Paralimpiai Bajnokok Klubja elnöke, valamint Urr Anita, az MPB főtitkára vett részt.







A Magyar Parasport Napja programjai keretében Szabó László, az MPB elnöke és Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke emléktáblát avatott annak jelképére, hogy a terveik szerint, paralimpiai sportközpont létesül a Csepel SC megújuló Béke téri sportkomplexumában. Szabó László elmondta, hogy az új csarnok a parasport teljes spektrumát kiszolgálja majd, de multifunkcionális lesz, és nemcsak a parasportolók használhatják. A tervek szerint még idén sor kerülhet az alapkő letételére.





A Kozma István Birkózó Akadémia alapítója, Németh Szilárd szerint a sport nemzeti ügyként, stratégiai ágazatként kezelésének konkrét megvalósítását jelentik a mostanihoz hasonló döntések. Németh Szilárd kiemelte, Csepelen be fogják bizonyítani, hogy ha a fogyatékkal élő sportemberek esélyt kapnak, vannak megfelelő létesítmények és edzők is, akkor pezsgő sportélet alakulhat ki, és az mindenki számára csak jó lehet. Ezáltal a fogyatékkal élő emberek is kiteljesedhetek és lehetőségük lesz arra, hogy teljes életet éljenek.





A Kormány, a Magyar Parasport Napján megjelenő rendeletében határozott a nyári és téli paralimpiai játékokon elért, kiemelkedő sporteredmények állami jutalmának növekedéséről.



A rendeletmódosítás értelmében a paralimpiai aranyéremért járó eddigi 17,5 milliós összeget 25 millióra, az ezüstért járót pedig 12,5 millióról 17,850 millióra emelkedik. A harmadik helyezettek mostantól 14,250 millió forintos jutalomra számíthatnak, s egészen a nyolcadik helyezettekig jár majd anyagi elismerés.



A Szabó László hozzátette, a növekedés mértéke közel 43 százalékos, s ez is azt mutatja, hogy Magyarország kiemelten kezeli a sportolók megbecsülését. Szabó László úgy fogalmazott: a döntésből többféle következtetést lehet levonni, de a legfontosabb az, hogy a kormány méltón elismeri mindazt a teljesítményt, amelyet a magyar parasportolók évtizedekben nyújtottak. "Ez a döntés tehát köszönetnyilvánítás a magyar fogyatékos sport históriájának is" - jelentette ki.





A Magyar Parasport Napja 2021 két nagykövete az Póta Georgina, kétszeres Európa-bajnok asztaliteniszező és Szvitacs Alexa, Európa-bajnok para-asztaliteniszező voltak. A két kiváló sportoló online foglalkozásokon vettek részt, így népszerűsítve a hazai fogyatékos sport legfontosabb napját.



„Két remek sportoló, két fantasztikus ember. Póta Georgina évek óta kiemelten fontos témaként kezeli az egészséges életmódot és hirdeti a mozgás fontosságát, örömét. Alexa tudja csak igazán, hogy mi a különbség a fogyatékos és az ép sportolás között. Ahogy fogalmazott, a különbség kisebb, mint gondolnánk. Bebizonyította, hogy fogyatékosnak nem jelenti azt, vesztesnek lenni.” – köszönte meg Szabó László a két nagykövet munkáját.



Nagy előrelépést jelent a magyar parasportmozgalom számára, hogy – az Oktatási Minisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai támogatása mellett - az MPB és a FODISZ közös programja a Magyar Parasport Napja után is folytatódik és NO para ! para ON online parasport óra néven az ország számos oktatási intézménye számára lehetőséget ad, hogy az online, digitális tanrendben is megismerhessék a diákok a fogyatékossággal élők sportvilágát és magyar vonatkozásait. A 45 perces interaktív összekapcsolódás része egy elnöki prezentációs előadás, majd egy parasportolóval, paralimpikonnal történő beszélgetés és zárásként egy játékos tudáskvíz. Az órákra a kommunikacio@fodisz.hu e-mail címen lehet bejelentkezni.

Képek és forrás: Magyar Paralimpiai bizottság