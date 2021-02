Pétervári-Molnár Bendegúz jó formában érzi magát, és április elején győzni szeretne az evezősök európai kvalifikációs versenyén, amelyen férfi egypárban hárman biztosíthatják részvételüket az idénre halasztott tokiói olimpián.

A riói ötkarikás játékokon C döntős - és végül 14. helyen zárt - Pétervári-Molnár pénteken az M4 Sport Sporthíradó című műsorában kifejtette: magabiztosan várja a március 20-21-én esedékes hazai válogatót, amelynek győztese indulhat majd két héttel később az olaszországi Varesében megrendezésre kerülő kvalifikációs versenyen.



A szegedi megmérettetésen a szabályok értelmében már nem indulhatnak azok, akik a meghívásos magyar válogatott keret egy hónapos, törökországi edzőtáborban összemérték magukat és alulmaradtak. Márpedig ott nemcsak a magyar felnőtt, hanem a közvetlen utánpótlást jelentő korosztály legjobbjai is vízre szálltak.

Pétervári-Molnár - aki a törökországi táborban mind a két háziverseny során a legjobbnak bizonyult, azon belül pedig mind az öt futamában nyert - úgy fogalmazott: a szegedi győzelem "nem szabad, hogy gondot jelentsen" számára.



A magyar evezős a rosszul sikerült 2019-es idényt követően - a linzi, kvalifikációs világbajnokságon nem jutott a 24 közé - edzésmódszert váltott. Kiemelte: tavaly komoly motivációs problémákkal is megküzdött a pandémia következtében elhalasztott olimpia miatt, összességében viszont mégis nagyon jót tett neki a 2020-as év.



"Rengeteget fejlődtem, amit most tudok kamatoztatni. Még soha nem voltam olyan jó fizikai és mentális állapotban pályafutásom alatt, mint amilyenben most vagyok" - nyilatkozta.

Hangsúlyozta: az olimpiára kijutni mindig nagy kihívás, de ő erre a feladatra készül. Emlékeztetett, hogy a kvalifikációs versenyen az első három hely valamelyikén kell végezni az olimpiai részvételhez.



"Az eddigi teljesítményem alapján teljesen reális célnak látom a kvótaszerzést Varesében, ahol szeretnék inkább az első helyre ráhajtani, mintsem a harmadikra" - mondta.



A magyar evezősök még nem szereztek kvótát a tokiói olimpiára. Az európai kvalifikációs verseny után még május közepén a végső selejtezőn Luzernben lesz lehetőség a kvótaszerzésre, ahol újabb két hely talál gazdára férfi egypárban. A 2016-os, riói játékokon két egységet indíthattak a magyarok - férfi egypárt és kettest -, mindkettő az utolsó kvalifikációs versenyen szerzett indulási jogot.

