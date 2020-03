A Nemzetközi Olimpiai Bizottság első embere személyes hangvételű levélben üzent a sportolóknak a fennálló egészségügyi helyzet kapcsán.

Kedves sportolók!

Mint olimpikon, pontosan tudom, min is mentek keresztül. A versenyre és a felkészülésre szeretnétek összpontosítani, nem akarjátok, hogy bármi is elterelje a figyelmeteket a 2020-as tokiói olimpiai játékok előkészületeiről. Sajnálatos módon a koronavírus mindannyiunk számára jelentős aggodalomra ad okot. Mondani sem kell, hogy az elmúlt két napban a NOB Végrehajtó Bizottsága is kiemelten foglalkozott a témával.

A számos konzultációnak köszönhetően, amelyet az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a tokiói szervezőbizottsággal, a tokiói városi kormányzattal, a japán kormánnyal és a rengeteg hatósággal, főleg a kínaiakkal, folytattunk és folytatunk, biztosíthatlak titeket, hogy a NOB teljes mértékben elkötelezett a július 24-gyel kezdődő sikeres 2020-as tokiói olimpiai játékok megrendezésében.



A rendszeres tanácskozások folytatódnak, hogy kezelni tudjuk az esetlegesen fellépő új kihívásokat.

Tisztában vagyunk vele, hogy a folyamatban lévő olimpiai kvalifikáció kihívásokkal teli és sok rugalmasságot kíván tőletek, a nemzeti olimpiai bizottságoktól és a nemzetközi szövetségektől. Néhányatoknak módosítani kellett a versenynaptárát, a felkészülési és utazási terveket a versenyhelyszínekben beálló változások és utazási korlátozások okán.



Engedjétek meg, hogy személyesen fejezzem ki hálám eme rugalmasságért és szolidaritásért, erről szól az igazi olimpiai szellem.

Biztosíthatlak titeket, hogy a NOB továbbra is szorosan együttműködik a nemzeti olimpiai bizottságokkal és a nemzetközi szövetségekkel annak érdekében, hogy megoldást találjunk ezen nehézségekre és a jelen helyzet ellenére is fair olimpiai kvalifikációt biztosítsunk. Napi szinten értesülünk a fejleményekről és követjük az Egyesült Nemzetek Szervezete egészségügyi problémákkal kapcsolatos vezető szervezetének, a WHO tanácsát.

Ezeket a megbízható forrásból és első kézből származó információkat fogjuk megosztani a kifejezetten a számotokra létrehozott Athlete365 platformon, így megfelelőbben tudtok alkalmazkodni a helyzethez a 2020-as tokiói olimpiai játékok felkészülési időszakában.

E tekintetben ez egyike a NOB sportolókat támogató kezdeményezésének a sok közül, legyen az a pályán vagy azon kívül, közvetlenül és/vagy a nemzetközi olimpiai bizottságon, illetve nemzetközi szövetségen keresztül. Éljetek a számotokra elérhető lehetőségekkel és erőforrásokkal, továbbá arra bátorítanálak titeket, hogy maradjatok szoros kapcsolatban az illetékes sportolói képviselőkkel.



Remélem, hogy eme támogatással teljes mértékig az olimpiai kvalifikációra tudtok koncentrálni, teljes gőzzel előre! Hiszen mi, az olimpiai közösség újra békés versengés alatt tudjuk összehozni az embereket.



Ettől válik igazán egyedivé az olimpiai játékok és ti pedig, mint az olimpiai közösség fő szereplői, emberek milliárdjait fogjátok inspirálni szerte a világon.

Találkozunk a 2020-as tokiói olimpiai játékokon, addig is a legjobbakat kívánva, őszinte tisztelettel,

Thomas Bach

Az eredeti levél itt olvasható.

Forrás: olimpia.hu



Borítókép: Atsushi Tomura/Getty Images