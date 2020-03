Az Európa-bajnoki győzelem "óriási magabiztosságot tud adni az olimpia előtt" - jelentette ki Péni István, aki szombaton megnyerte a puskások versenyét a wroclawi légfegyveres Eb-n.

"Nagyon fontos állomás volt, régóta vártuk ezt az érmet. Sok világkupát sikerült már nyernem, de eddig hiányzott, hogy olimpiai versenyszámban Európa-bajnokságról vagy világbajnokságról legyen egyéni érem" - mondta az M4 Sport Sporthíradójában kedden.



Sikere alapjaként a tudatos felkészülést említette, azt, hogy csak azokra a versenyekre ment el, amelyekre szüksége volt, az utolsó hetekben pedig kizárólag az Európa-bajnokságra készült, és kifejezetten csak a légpuskára.



Egyéni győzelmét megelőzően Dénes Eszterrel ezüstérmet nyert az olimpián idén debütáló vegyespáros számban. Mint mondta, Dénes Eszter fantasztikus versenyző, egyéniben hatodik lett, csak nem volt szerencséje, mert ezzel nem tudott olimpiai kvótát szerezni.



"Klubtársam, együtt edzünk, együtt készülünk, ugyanaz az edzőnk, összeszokott párosról van szó. Olyan versenyző, akiben meg lehet bízni, nyomás alatt is fantasztikusan és mindig jól tud teljesíteni, megéri mellette a végsőkig küzdeni. Ha mindketten odatesszük magunkat, hosszú éveken át eredményes lehet ez a páros" - vélekedett a 23 éves Péni, aki az olimpiai részvételt már egy éve kiharcolta.



A következő hónapok feladatait illetően úgy fogalmazott, hogy a kiemelt versenyeket célozza meg, csak nem tudja, hogy megtartják-e azokat.



"Két hét múlva lenne Indában világkupánk, de az indiaiak elutasították az olaszok, a kínaiak és a japánok vízumkérelmét. Ha nem lesz világkupa, az egy kicsit átírhatja a felkészülést. Két-három világkupát terveztem be erre az évre az olimpia előtt, és főként edzőtáborokat és edzéseket" - folytatta.



Áprilisban előolimpia lesz Japánban, de Péni szerint az a verseny is a bizonytalan helyzetűek közé tartozik.



"A pályát kell felmérni, de pont Japán az egyik helyszín, ahol nem vagyunk biztosak benne, hogy megtartják a versenyt. Fontos a helyszínnek a felmérése, hogy milyen messze van az olimpiai falutól, hogy milyenek a fényviszonyok, szélviszonyok, a külső tényezők" - mondta.



Az esélyesség terhére vonatkozó kérdésre úgy reagált, eddig is a legjobbak közé sorolták, e tekintetben nem változott semmi. Az Európa-bajnoki címmel annyi történt, hogy magának bizonyította: bármire képes.



Az olimpiát illetően azt mondta, évek óta arra készül, hogy ott kiemelkedően szerepeljen, szeretné megragadni a lehetőséget, de hangsúlyozta, hogy sportlövészetben semmire sincs garancia.



"Azon kell lenni, hogy hasonló napot fogjak ki, mint most az Európa-bajnokságon. Ezért én minden tőlem telhetőt meg fogok tenni" - ígérte.

Borítókép: Burhaan Kinu/Hindustan Times via Getty Images