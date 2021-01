Elégedetten értékelte hétvégi teljesítményét Péni István, aki az alapversenyt és a döntőt is világcsúcs feletti eredménnyel nyerte meg a második légfegyveres Európa-bajnoki válogatón.

Az Eb-címvédő puskás a 60 lövéses alapban 634,4 kört ért el, ami kilenc tizeddel jobb Sidi Péter világcsúcsánál, majd a döntőt 254,5 körrel, a kínai Jü Hao-nan rekordjánál 1,7 körrel erősebb eredménnyel zárta. Az UTE klasszisa láthatóan őrzi hónapok óta tartó kiemelkedő formáját, ugyanakkor szombati teljesítményével a korábbiaknál is elégedettebb.



"A novemberi Hungarian Openen az alapban egy körrel jobbat lőttem, mégis a mostani eredményemet sokkal magabiztosabbnak gondolom és hosszú távon előremutatóbbnak, mert most a döntőben is sikerült jó eredményt produkálni" - nyilatkozott az M4 Sport Sporthíradójában hétfőn délelőtt a 23 éves sportlövő, akinek eredményei nem számítanak új világcsúcsoknak, mivel lövészetben csak a világversenyeken (olimpia, vb, Eb, világkupa) lehet rekordot elérni.



Péni arról is beszélt, hogy az Eb-szereplése neki és a többi olimpiai kvótás versenyzőnek ugyan a válogatótól függetlenül biztos volt, ráadásul az első két viadal után már szinte behozhatatlan az előnye a férfi puskások rangsorában, mégis mindenképpen elindul majd a két hét múlva esedékes harmadik, utolsó válogatóversenyen is.



"Ott leszek egyértelműen a harmadik versenyen is, mert erős a magyar mezőny. Ez egy jó közeg és jó felkészülési lehetőség a számomra, ráadásul annyira kevés versenyünk volt, hogy nem hagynám ki" - mondta Péni, hozzátéve, hogy a jövő hétvégi verseny után Szerbiában fog edzőtáborozni, ahogy az ősz végén is ott töltött hat hetet.



A fiatal sportoló a február végén kezdődő finnországi Európa-bajnokságra esélyesként utazik, és reméli, hogy a tavalyihoz hasonló sikert ér majd el. Ugyanakkor a kontinensviadalra felkészülési állomásként tekint a nyári tokiói olimpiára.

