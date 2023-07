Az Európa Játékokon szerzett négy aranya és olimpiai kvótája után az augusztusi bakui sportlövő-világbajnokságról is éremmel térne haza Pekler Zalán.



"Még mindig egy kicsit hihetetlen számomra, hogy én lettem az Európa Játékokon a magyar csapat legeredményesebb sportolója, és álmomban sem gondoltam volna, hogy a hat számomból négyet meg tudok nyerni" - mondta a 23 éves sportoló, aki Wroclawban a kisöbű szabadpuska összetett szám megnyerésével szerezte meg a párizsi kvótát, amellett Mészáros Eszterrel a légpuska vegyescsapat számban, Hammerl Somával és Péni Istvánnal pedig a légpuska és a kisöbű összetett csapatversenyben is győzött.



"A négy aranyérem csakis plusz motivációt és pozitív töltetet ad a számomra, és egy nagy terhet vettem le a saját vállamról azzal, hogy az olimpiai kvótát sikerült gyorsan megszereznem. Még több mint egy év van Párizsig, és ez nagyon fontos, mert így egy évig úgy tudok készülni, hogy ezen már nem kell stresszelnem. Már a világbajnokságra is mentálisan teljesen kipihenten és nyugodtan tudok majd utazni."



Pekler Zalán már a tokiói olimpián is szerepelhetett, ugyanakkor mint mondta, sokáig tartott, amig a junior után beleérett a felnőtt mezőnybe, és először tavaly tudott többször is megvillanni. A nagy áttörést pedig az idei év hozta meg a számára, amikor a világkupasorozatban több aranyérmet is nyert, sőt, légpuskával világcsúcsot lőtt.



"Nagyon sok apró dolog összeállása hozta magával az idei kirobbanó formát. 2021 után sok változtatást tettem, azóta új edzőm van, sportpszichológussal dolgozok, a magánéletem nagyon kiegyensúlyozott, és a rengeteg edzés is nyilván beérett" - jegyezte meg a világranglistavezető lövő.



Pekler a jövőre vonatkozó terveiről annyit árult el, hogy most a párizsi olimpia a legtávolabbi, amíg előre tekint, de egyébként is szeret lépésről lépésre haladni, így leginkább az augusztusi világbajnokság foglalkoztatja.



"Szeretek kis lépésekben haladni, a fókuszom most a világbajnokságon van. Nagyon boldog lennék, ha a világbajnokságról hasonlóan eredményesen jöhetnék haza mint az Európa Játékokról, de én már egy érem megszerzésének is nagyon örülnék" - jelentette ki Pekler Zalán.



Az augusztus 16-án kezdődő bakui világbajnokságon Pekler lesz az egyetlen magyar, akinek már nem kell a kvótaszerzésre figyelnie. Az azeri fővárosban ugyanakkor csapattársai számára jó lehetőség nyílik a párizsi szereplés kivívására, ugyanis minden ötkarikás számban négy kvóta talál gazdára.



Borítókép: Magyar Olimpiai Bizottság