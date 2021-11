A lovaglás a párizsi olimpiáig az öttusa része marad, miközben 2023-tól a fiatalok versenyeit már az új módon, anélkül kell megrendezni.

A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) végrehajtó bizottsága csütörtökön videokonferencia keretében tájékoztatta a tagszövetségeket azokról a jelentős változásokról, amelyekről még az elmúlt héten saját hatáskörben döntött, ám közben különböző sajtóorgánumok kiszivárogtattak.



"A videokonferencián többek között Klaus Schormann elnök, Joel Bouzou és ifj. Juan Antonio Samaranch alelnökök, valamint Ivar Sisniega, az innovációs bizottság tagja is részt vett, és egyöntetűen hangsúlyozták, hogy az öttusa olimpiai programban maradása érdekében mindenképpen szükség van arra, hogy a lovaglást másik tusa váltsa fel" - számolt be Gallai István, a magyar szövetség főtitkára a történtekről az MTI-nek.



Hozzátette, a vezetők nem a tokiói "lovasbakival" indokolták a döntést, hanem azzal, hogy a sportág világméretű fejlődésének gátja az, ha bizonyos térségekben, példaként a karibi vidéket említették, nem tudják biztosítani a lóállományt. Egy sportág ötkarikás műsoron maradásának viszont feltétele, hogy minél több helyen űzzék.



Gallai István hangsúlyozta: biztos, hogy a 2024-es párizsi olimpián még a lovaglás is az öttusa része lesz, hiszen a mostani nemzedék még így készül, ám 2023-tól a fiatalok versenyeit már az új módon kell megrendezni.



Azt, hogy mi lesz az új sportág az öttusán belül, már az UIPM új vezetése fogja eldönteni, ugyanis november 27-28-án tisztújító közgyűlést tart a világszövetség. Az új sportágtól követelmény, hogy ne legyen drága, könnyen szállítható legyen az eszköz, és a fiatalok körében népszerű legyen.



"A jövő héten Monacóban én is részt veszek a technikai, a versenyzői és az edzői bizottság tagjainak megbeszélésén, amely után már tisztább lesz a kép. Már csak azért is, mert az idő sürget, a programbizottságnak pedig december 10-ig javaslatot kell benyújtania a NOB számára. A végső döntést a pekingi téli olimpia idején hozzák meg" - mondta Gallai István, aki jelezte: nem örülnek a döntésnek, de tudomásul kell vennünk.



Joël Bouzou, az UIPM alelnöke a L'Equipe francia sportnapilapnak szerdán megerősítette a brit Guardian keddi értesülését, hogy a lovaglást kivették az öttusából. A Guardian szerint a helyére a kerékpározás kerülhet.



A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa az 1912-es olimpia óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán - például a lövészetet és a futást jelenleg együtt rendezik egy kombinált szám keretében -, de a sportágak sosem cserélődtek.

