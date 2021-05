A tavaly ezüstérmes Péni István, Dénes Eszter duó a 16. helyen végzett, így nem jutott tovább a második szakaszba a légpuskások vegyespáros számában, ahogy Pekler Zalán és Szíjj Katinka kettőse sem az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon.

Az olimpia műsorán is szereplő szám első, rangsoroló szakaszában a csapatok mindkét tagja 30 lövést adott le, és a második körbe nyolc pár jutott be. A magyarok közül az egyéniben aranyérmes Péni ezúttal is jól célzott, 315,4 kört ért el, Dénesnek, a női viadal hatodik helyezettjének azonban szerda reggel nem ment, csupán 310,3 kört teljesített, a 625,7 körös összteljesítmény pedig a 16. pozícióra volt elég az UTE puskásainak.



Az egyéniben a döntőről mindössze két körrel lemaradó Pekler (313,5 kör), illetve Szíjj (309,6 kör) 623,1 körrel a 33. helyen zárt az 51 csapatot felvonultató versenyben.



A felnőtteknél szerdán még a légpisztolyosok vegyescsapat versenyeit rendezik meg a horvátországi városban.

