Az Egyesült Államok doppingellenes ügynöksége (USADA) szerint nem saját hibájából lett pozitív a doppingtesztje a férfi íjászok világranglistáját vezető Brady Ellisonnak.

Az amerikai sportolónál az októberben, versenyen kívül elvégzett vizsgálat a tiltólistás hidroklorotiazid (HCTZ) jelenlétét mutatta ki, amely vízhajtásra és más, nem megengedett anyagok használatának elfedésére is alkalmas - írta az olimpiai sportágakban járatos insidethegames.biz portál.



A USADA megállapítása szerint a háromszoros olimpiai érmes Ellison engedélyezett, orvos által felírt gyógyszert szedett, amelynek leírásában ugyanakkor nem tüntették fel, hogy az összetevők között HCTZ-t is tartalmaz.



"Ha egy sportoló szervezetébe teljesen ártatlanul, például szennyezett gyógyszerből, húsból vagy vízből jut be tiltott anyag, és annak nincs hatása a teljesítményre, akkor nem szabad szabálysértést megállapítani" - jelentette ki Travis Tygart, a USADA vezérigazgatója.



"Nem tudtam, hogy teljesen legális gyógyszer is szennyeződhet, mint egy táplálékkiegészítő" - mondta az íjász, aki a döntés nyomán folytathatja felkészülését, és ha sikeres lesz a kvalifikációja, ott lehet jövő nyáron a tokiói olimpián is.



A 32 éves Ellison a 2016-os Rio de Janeiró-i játékokon egyéniben harmadik, csapatban pedig második lett, miután 2012-ben, Londonban csapatban ezüstérmet nyert. Tavaly egyéni világbajnoki címet szerzett - 2013 után másodszor -, emellett négy alkalommal is diadalmaskodott a Pánamerikai Játékokon.



