Simone Biles könnyeivel küszködve tett vallomást, hogy mielőbb felelősségre vonhassák azokat, akik többszáz fiatal tornász szenvedéséhez járultak hozzá.

Az amerikai tornász, Simone Biles a szenátus előtt tett tanúvallomást szeptember 15-én Larry Nassar ügyében. A sportoló beszámolt az őt és társait ért bántalmazásokról és mélyen elítélte azokat a rendszereket, amelyek lehetővé tették ezt. A négyszeres olimpiai bajnok arról is beszélt, reméli, vallomásával segíteni tud abban, hogy ilyen esetek soha többet ne történhessenek.



"Nem akarom, hogy egy másik fiatal tornász, olimpiai sportoló, vagy bárki átélje azt a borzalmat, amelyet én és több száz másik ember szenvedett el Larry Nasser bántalmazása nyomán, közben és a mai napig" - mondta Biles.



"Larry Nassert hibáztatom, és egy egész rendszert is hibáztatok, amely lehetővé tette, hogy elkövesse a bántalmazást. Ha megengeded, hogy egy ragadozó kárt tegyen a gyermekekben, a következmények gyorsak és súlyosak lesznek."



Az olimpiai sportolót számos szervezet és hatóság cserbenhagyta, beleértve az FBI -t is.



"Szenvedtünk és szenvedünk továbbra is, mert az FBI, az Amerikai Tornaszövetség és az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága sem tette meg a szükséges lépéseket a védelmünk érdekében" - mondta Biles.



" Tönkrementünk és megérdemeljük a válaszokat. Nassar ott van, ahol van, de akik lehetővé tették, megérdemlik, hogy felelősségre vonják őket. Ha nem, akkor meggyőződésem, hogy ez az olimpiai sportágakban másokkal is így lesz."



Biles észrevehetően levegőért kapkodott és többször sírva is fakadt, amikor vallomást tett.



A csapat korábbi orvosa, Larry Nassar életfogytiglani börtönbüntetését tölti, de az FBI ügyben folytatott vizsgálata folyamatban van. Az Igazságügyi Minisztérium júliusban közzétett jelentése súlyos kudarcokat és hibákat tárt fel az FBI részéről, ami miatt csak késve tudták bíróság elé állítani Nassart, aki az orvosi pozícióját felhasználva több mint 330 gyermeket és fiatalt bántalmazott. Büntetését 2017 decembere és 2018 februárja között kihirdették.

Forrás: Marca.com

Borítókép: Graeme Jennings-Pool/Getty Images