Sporttörténelmet írt Chris Nikic, aki első Down-szindrómásként teljesített egy Ironmant.

A BBC beszámolója szerint a 21 éves amerikai sportoló a floridai Panama City Beach-en rendezett viadalon teljesítette a 3,86 kilométer úszásból, 180 kilométer kerékpározásból és maratoni futásból álló erőpróbát. Nikic 16 óra, 46 perc, 9 másodperc alatt ért célba, ez 14 perccel a hivatalos szintidő alatt van.



Édesapja a célba érkezést követően elmondta, szerettek volna példát mutatni a hasonló betegséggel küzdő gyerekeknek és családoknak, bebizonyítva ezzel, hogy bármi elérhetnek.



