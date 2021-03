Négy magyar - Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Gulyás Michelle és Guzi Blanka - jutott a pénteki női döntőbe az öttusázók világkupa-sorozatának budapesti versenyén.

A szerdai selejtezőben három csoportban küzdött a 80 fős mezőny, mindegyikből az első tíz hely ért közvetlenül finálét, további hat öttusázó pontszáma alapján került a legjobb 36 közé.



Az A-ban Gulyás megnyerte az úszást és vívásban is a közvetlen élcsoportban zárt, így a lövészetekkel kombinált futásnak holtversenyben a második helyről vághatott neki, végül ötödikként ért célba. Guzi a medencében és a pástokon is csoportja középső harmadában végzett, emiatt a 14. helyről kellett megkezdenie a felkapaszkodást, ami gyorsan sikerült is neki, gyakorlatilag Gulyással együtt megérkezve a hatodik helyen fejezte be a selejtezőt.



A B-ben Simon Sarolta eredményesen vívott, de mivel a 200 méteres úszásban ellenfelei többsége előtte végzett, kilencedik volt a zárószám előtt, pozícióját azonban nem tudta megtartani, 17. lett, ezzel lemaradt a fináléról. Réti Kamilla az első két számot mezőnye alsó harmadában fejezte be, így nem maradt esélye a döntőbe jutásra, 23. helyről startolt el a lézerlövészetes futásra, végül előrelépve 19. lett.



A C-ben szerepelt a már olimpiai kvótás Kovács, valamint a válogatott másik alapembere, Alekszejev. Előbbinek úszásban az ötödik legjobb volt az ideje, utóbbinak a 14., vívásban pedig mindketten erősen pluszban zártak, azaz több ellenfelüket győzték le, mint amennyitől kikaptak. Ennek köszönhetően Kovács, a 2016-os év világbajnoka elsőként, Alekszejev pedig húsz másodperccel később ötödikként vágott neki a 3200 méteres távnak. Kovácsnak gondja volt a lövészettel, emiatt vesztett előnyéből, majd a sűrűsödő élmezőnyben többször változott a helyzet attól függően, kinek hogyan ment egy-egy lövősorozat, illetve mennyire jó futó. Alekszejev a futószakaszokon többször is előrébb lépett, végül másodikként ért célba, míg Kovács pár másodperccel később nyolcadikként.



"A fiatalok sokkal magabiztosabban jutottak a döntőbe, mint a rutinos versenyzők" - összegezte a négy finalista magyar teljesítményét az MTI-nek Kállai Ákos szövetségi kapitány, majd kiemelte a fedettpályás versenyen a hónap elején győztes Gulyás Michelle remek vívását. Mint mondta, ő és Guzi a zárószámban még tartalékolhatta is az erejét.



"A két rutinos versenyzőért, Kovács Saciért és Alekszejev Tamaráért picit izgultunk, nekik a kombinált számban menniük kellett" - magyarázta a kapitány, majd hozzátette: Kovácsnak a lövészetben gond volt a pisztolyával, míg Alekszejev a fedettpályás versenyhez képest már jobban lőtt, de még van hova javulnia.



A két kieső közül Réti Kamilla a vívásban olyan sok pontot veszített, hogy megpecsételődött a sorsa, Simon Saroltának lett volna esélye a továbbjutásra, de a kapitány szerint túlgondolta a lövészetet.



Az olimpiai kvalifikációs sorozatban ranglistapontokat adó világkupák közül tavaly csak a februári, kairói versenyt tudták megrendezni, a többit - Szófiában, Budapesten, illetve a döntőt Szöulban - március végén törölték. A vk most, több mint egy év szünet után folytatódik a tavalyi helyszínekkel, annyi változás azonban történt, hogy a finálét nem a Koreai Köztársaságban, hanem Magyarországon rendezik meg május 13. és 16. között.

A budapesti vk-t zárt kapuk mögött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, illetve a Nemzeti Lovardában bonyolítják le. Csütörtökön a férfi selejtezőre kerül sor, ezt követi pénteken és a szombaton a két egyéni döntő, vasárnap pedig a vegyes váltó.

