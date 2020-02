A február 22-23-i hétvége az evezésről szól Székesfehérváron, ugyanis az Alba Regia Sportcsarnok ad otthont a 30. Evezős Ergométeres Országos Bajnokság és MEFOB-nak.



Már szombat délelőtt 10 órakor felpezsdült az élet a csarnokban. A "küzdőtéren" a bemelegítést végző versenyzők és edzőik sorakoztak, míg a nézőtéren az őket bíztató hozzátartozók, és csapattársak.



A nap folyamán sokan kilátogattak a rendezvényre.



A bajnokság 1. napján a profi versenyzők, a paraevezősök és az ifjúsági kategóriák képviselői tették próbára tudásukat. Az ünnepélyes megnyitó után a felnőtt női versenyzők kezdték meg a szereplést, majd az U23-sok után a férfiak következtek.



A férfi felnőtt könnyűsúlyú evezősök közt nem született meglepetés, a nagy esélyes Galambos Péter zsebelte be az aranyat.



A válogatóra készülő versenyző elégedett az eredményével, és gőzerővel készül tovább.







A tokiói paralimpiára való kijutást célul kitűző Pető Zsolt magabiztosan nyerte versenyszámát, igaz a kitűzött idejétől 3 századdal elmaradt.



A parasportoló nem sokkal a verseny után elmondta, örül, hogy évről-évre erősödik a mezőny a kategóriájában, mert így ő is sokkal motiváltabban tud versenyezni.



Bár csak hárman álltak rajthoz ebben a számban, egyik vetélytársa már elérte a 9:30-on belüli időt, amit tavaly még nem sikerült neki.









A nap talán legjobban várt versenye a VIP futam volt, ahol nem csak az evezősök, hanem a várost képviselő sportolók, a városvezetés képviselői, és a parasport képviselői is eveztek. Mivel a Magyar Parasport Napja is volt, a rendezők szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sérülteknek is lehetőségük legyen mozogni.



A VIP futamon mindenki győztes volt.



Nem csak ezt a mondanivalót hordozta magában azonban ez a nap, hanem azt is, a sport egy eszköz lehet arra, hogy közelebb hozza egymáshoz a sérülteket és az épeket.



A jeles alkalomból a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke, Mike Peters és a Magyar Paralimpiai bizottság elnöke, Szabó László is megmérettette magát.



A mozgás mindenkié.



A sportolók közt ott volt a vízilabdázó Gurisatti Gréta is, aki édesapjával együtt nagykövete a Magyar Parasport Napjának. Gurisatti Gyula nem evezett ugyan, de folyamatosan segítette lányát a verseny alatt.







A világbajnok birkózó Kiss Balázs a futamot követően azt mondta annyira megtetszett neki az ergométeres evezés, hogy még az is előfordulhat, hogy beiktatja ezt a mozgásformát is az edzéseibe.







A szintén birkózó Takács István először könnyed szórakozásként fogta fel a futamot, de amikor látta, hogy a többiek mennyire komolyan veszik a kihívást, ő is bekezdett.







A 2014-es rövid pályás úszó világbajnokságon aranyat szerző Bernek Péternek a távval nem akadt gondja, de a szokatlan mozgásformával annál inkább.







A sztárfutamot az "előnnyel induló" Galambos Péter nyerte meg, de végül minden résztvevő aranyéremmel távozott.



A délután további részében a serdülőké és a tanulóké volt a főszerep, akik ugyanúgy hajtottak és űzték egymást, mint a nagyok. Jó volt látni a küzdeni tudást, a csapategységet és a versenyeket követő önfeledt mosolyt az arcokon.



A női serdülő II kategória győztese, Balázs Szonja teljes erőbedobással küzdött.



Az Ob vasárnap az amatőrök versenyeivel folytatódik.



Eredmények:

Női felnőtt: 1. Kérmer Eszter, 2. Gadányi Zoltána, 3. Bertus Kitti

Női felnőtt könnyűsúlyú: 1. Polivka Dóra, 2. Abyd Syham, 3. Alliquander Anna

Női U23 könnyűsúlyú: 1. Elek Boróka, 2. Döbröntey Réka, 3. Baki Anna

Női U23: 1. Benda Orsolya, 2. Molnár Anna Ildikó, 3. Daka Zsófia

Férfi felnőtt könnyűsúlyú: 1. Galambos Péter, 2. Tamás Bence, 3. Forrai Dávid

Férfi felnőtt: 1. Juhász Adrián, 2. Bácskai Máté, 3. Simon Béla

Férfi U23: 1. Szabó Márton, 2. Gerei Tamás, 3. Hopp Márton Péter

Férfi U23 könnyűsúlyú: 1. Bridge Henry, 2. Kiss Szebasztián, 3. Fenyődi Tamás

Női ifjúsági könnyűsúlyú: 1. Ferencz Panna, 2. Bóka Sára, 3. Válint Adél

Női ifjúsági: 1. Siska Bettina, 2. Kas Natália Luca, 3. Fehérvári Eszter

Női para versenyszám (AS): 1. Nagy Ráhel

Férfi para versenyszám (AS): 1. Polyák Norbert Zsolt, 2. Szomszéd Máté, 3. Szabó Csaba

Férfi para versenyszám (LTA-PD): 1. Pető Zsolt, 2. Farkas Attila, 3. Szabó Lőrincz

Női para versenyszám (LTA-ID): 1. Kálmán Inez, 2. Pataki Dalma, 3. Ádám Andrea

Férfi para versenyszám (LTA-B): 1. Gubó Gergely, 2. Bélafi Szilárd, 3. Gombás Dániel

Férfi para versenyszám (LTA-ID): 1. Tóth Balázs, 2. Vincze Dávid, 3. Szabó Barnabás

Férfi utánpótlás para verszenyszám (LTA-ID serdülő): 1. Burai Sazbolcs, 2. Nagy László Ádám, 3. Lauer Dániel

Férfi utánpótlás para versenyszám (LTA-ID tanuló): 1. Laczik-Kiss Milton

Férfi ifjúsági könnyűsúlyú: 1. Szalai Andor, 2. Szőllösi Balázs, 3. Szász Benjámin

Férfi ifjúsági: 1. Ujhelyi Mihály, 2. Hajdú Zsolt Ármin, 3. Szabó Gábor

Női serdülő I: 1. Kovács Eszter, 2. Pádár Luca, 3. Dombai Zsuzsanna

Női serdülő II: 1. Balázs Szonja, 2. Romsics Lili, 3. Dudás Emese

Férfi serdülő I: 1. Kup Benedek Péter, 2. Csizmadia Ádám, 3. Virág Horáció

Férfi serdülő II: 1. Drávucz Máté, 2. Shah Amir, 3. Dedeyan Narék

Női Tanuló 3: 1. Kovács Lujza, 2. Skobrák Borbála Tímea, 3. Borsodi Csepke

Női tanuló 4: 1. Lipták Kíra, 2. Györgyi Stella, 3. Kovács Anett

Férfi tanuló 3: 1. Szeitz Csanád, 2. Drávucz Dániel, 3. Szántó Noé

Férfi tanuló 4: 1. Boros Áron, 2. Majsai Kristóf János, 3. Schiszler Ádám



Fotók és borítókép: Sport365