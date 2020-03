Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke azt mondta: a körülményeket figyelembe véve a sport diadala az, hogy nem törölték, hanem elhalasztották a 2020-as tokiói olimpiát.

"Tudomásul vesszük a döntést, ahogy mondani szokták, benne volt a levegőben - nyilatkozott szerdán a közmédiának adott exkluzív interjúban a sportvezető, aki 2017 óta irányítja a MOB-ot. - Volt egyfajta nyomás a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon, ugyanúgy, ahogy a japán kormányon és a szervezőbizottságon is. Több nemzeti ötkarikás bizottság vagy sportszervezet sportolói bizottsága is kinyilvánította, hogy helyesnek tartaná a halasztást, ezzel együtt nem gondolom azt, hogy a döntéssel elkésett volna a NOB. Vasárnap úgy döntöttek, hogy négy héten belül határoznak, szerintem négy hónappal a rajt előtt belefért volna még néhány nap vagy hét, meg lehetett volna nézni, hogy a járványhelyzet hogyan alakul a világban. De a döntés megszületett, és mi előre nézünk."



Ahogy fogalmazott, a jó oldalát nézik a helyzetnek, hiszen most "egyfajta bizonyosság költözhet a szívünkbe".



"És itt azért beszélek többes szám első személyben, mert a sportolókról beszélek, nekünk ők a fontosak. Szörnyű bizonytalan időszak van mögöttünk, ez most valamilyen formában véget ér. A döntés sokkal rosszabb is lehetett volna: nem törlésről, hanem halasztásról döntött a NOB" - mondta.



Hangsúlyozta: biztató, hogy a határozat szerint jövő nyár végéig meg kell rendezni az olimpiát és paralimpiát, ez az elkötelezettségről árulkodik. Hozzátette: örülnek, hogy az edzéslehetőségek kiegyenlítődnek majd, normalizálódni fognak, hogy a kvalifikációs versenyeket rendben be lehet fejezni, annak pedig külön örülnek, hogy a megszerezett kvóták rendelkezésre állnak.



"Tehát senkinek nem kell attól félnie, hogy a már kivívott indulási jogát elveszíti" - mondta Kulcsár Krisztián.

Hozzátette ugyanakkor, hogy együtt éreznek a sportolókkal, mert "biztosan rengeteg lélekben van most kilátástalanság, szomorúság, elkeseredettség, tehetetlenségérzet", de a MOB mindenben igyekszik segíteni, a felmerülő igényekre megpróbál reagálni, egyesével átbeszélik majd, hogy kinek mire van szüksége.



"Mi úgy fogjuk fel, hogy ez egy lehetőség, amit szeretnénk megragadni, hogy a magyar sport a lehető legjobban jöjjön ki belőle, a lehető legerősebb csapattal tudjunk majd odaállni arra az olimpiára, amelyet hiába jövőre rendeznek meg, Tokió 2020 lesz a neve" - fogalmazott az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok korábbi párbajtőrvívó.



A MOB elnöke szerint a közeljövő legnehezebb feladata az lesz a NOB és a nemzetközi sportszövetségek számára, hogy kidolgozzák a meghosszabbított kvalifikációs időszak menetrendjét. Ami a MOB-ot illeti, a kifizetett szolgáltatásokat most igyekeznek átütemezni, de - ahogy Kulcsár Krisztián megjegyezte - ezzel kapcsolatban a tokiói szervezőbizottságra is óriási munka vár.



"Nem csapásként éljük meg a halasztást. Néhány napja én még nagyobb esélyt adtam annak, hogy ezt az olimpiát végül beszámozzák, de nem rendezik meg. Ismerve azt, hogy milyen óriási munka egy olimpiát megszervezni, hogy évek óta készülnek rá, hogy rengeteg pénzt beleöltek, hogy minden a legapróbb részletekig el volt tervezve - ezt áttenni A-ról B időpontra, nem olyan egyszerű. Ha ez az olimpia nem Japánban lenne, akkor megkockáztatom, hogy szinte lehetetlen is volna. Tehát a körülményeket figyelembe véve nálam ez a döntés a sport diadala" - fogalmazott a Magyar Olimpiai Bizottság vezetője.



Thomas Bach, a NOB elnöke és Abe Sindzó, Japán miniszterelnöke kedden jelentette be azt a mindeddig példa nélküli döntést, hogy a koronavírus-járvány miatt a nyári, tokiói olimpiát 2021-re halasztják. Pontos időpont egyelőre még nincs.

