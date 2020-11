Meglepetéssel ért véget a profi golfozók legrangosabb sorozatának vasárnap zárult, 7 millió dollár összdíjazású houstoni versenye, melyet Carlos Ortiz nyert meg, aki 42 év után a US PGA Tour első mexikói tornagyőztese.

A 29 éves játékos mind a négy napon jól golfozott és a végjátékot is jól bírta idegekkel, így a - koronavírus-fertőzés miatti kényszerpihenője után most visszatért - világelső amerikai Dustin Johnsont, illetve a japánok klasszisát, Macujama Hidekit is maga mögött tudta tartani.



Ortiz több mint 42 év után az első mexikói játékos, aki versenyt nyert a sorozatban. Őt megelőzően csupán két honfitársa, Cesar Sanudo és Victor Regelado ért el hasonló bravúrt, előbbi 1970-ben nyert egy viadalt, utóbbi pedig 1974-ben és 1978-ban győzött egy-egy alkalommal.



A houstoni sikerrel a közép-amerikai sportoló 1,26 millió dollárt (380 millió forint) nyert és részvételi jogot kapott a 2021-es US Matersre.



A koronavírus-járvány kirobbanása óta ez volt az első golftorna az Egyesült Államokban, melyre nézőket is beengedtek, igaz, naponta csupán kétezret.



Eredmények:

1. Carlos Ortiz (mexikói) 267 ütés (67, 68, 67, 65)

2. Dustin Johnson (amerikai) 269 (72, 66, 66, 65) és

Macujama Hideki (japán) 269 (70, 70, 66, 63)

Borítókép: Carmen Mandato/Getty Images