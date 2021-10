Mészáros Krisztofer döntőbe jutott egyéni összetettben a Kitakjúsúban zajló torna-világbajnokságon, ahol a szerenkénti finálékban a férfiaknál nem lesz magyar érdekelt.

A 20 éves győri versenyző a hatodik helyen került be a 24 fős döntőbe - a magyar szövetség tájékoztatása szerint.



A nőknél is lesz magyar tornász az egyéni összetett döntőjében, az első számú tartalék Bácskay Csenge egy visszalépés miatt került be a legjobbak közé.



A nők selejtezője már magyar idő szerint kedd reggel véget ért, a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia felemáskorláton, a világkupa-szériát nyert Bácskay Csenge pedig ugrásban jutott döntőbe. Szerfináléban magyar női tornász ezt megelőzően 1997-ben szerepelt vb-n.

Borítókép: MATSZ/Freschli József