Mint, ahogy arról korábban beszámoltunk, nemrégiben egy sérülés sújtotta Bors Mátét. Az Exatlon bajnoka azonban a kényszerpihenő alatt sem tétlenkedik, barátai segítségével mutatta be kihívásának újabb feladatsorát, amit egy cuki rajongója már teljesített is.

Az olimpiára készülő windsurf magyar bajnok közösségi oldalán motivál mindenkit arra, hogy mozogjon és tegyen egészségéért.

A fiatal versenyző egy challenge-sorozatot indított, melyben az Exatlonban ismertté vált akadálypályákat rögtönöz otthoni eszközökből. Sérülése miatt ezúttal két barátja mutatta be az aktuális feladatsort, amiben erő-, gyorsasági-, és ügyességi játékok is helyet kaptak.





A pálya ezúttal is nagy sikert aratott a rajongók körében, az előző fordulót megnyerő kisfiú pedig már be is mutatta miként győzi le az akadályokat, miközben folyamatosan verseng az idővel. Beni minden erejét összeszedve, nagyszerű pályát ment, mindeközben pedig Mátéra is gondolt: a videóban jobbulást kívánt a bajnoknak.







Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy Benett milyen pályára lép majd, de egy biztos, produkciójával nemcsak Máténak adott erőt, hanem másokat is mozgásra ösztönzött.





Borítókép: Facebook.com/Dévényi Adrienn és MARKS Marketing & Sport