Az egyik legjelentősebb japán portál szerint törölni kellene a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott tokiói játékokat.

Az Asahi Shimbun nevű újság, - amely az olimpiai játékok egyik támogatója - szerint a játékok megrendezése veszélyt jelent a japán egészségügyre, amely a koronavírus-járvány újabb hullámának visszaszorításáért küzd.

Az egészségügyi veszélyek miatti protestálás az olimpia ellen ezzel új fejezethez érkezett, hiszen neves napilap a Tokyo 2020 hivatalos támogatója, ez pedig külön hangsúlyt ad a tiltakozásnak.

Az újság szerda reggeli kiadása élesen bírálta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot azért, mert mindenáron olimpiát szeretnének rendezni a japán fővárosban.

A japán médium szerkesztősége arra kérte Yoshihide Suga miniszterelnököt, hogy mérlegelje a járványügyi helyzetet, és döntsön a játékok eltörléséről.

Az egészségügyi dolgozókat képviselő szakszervezet is megszólalt, mely szerint az olimpia megrendezése jelentős mértékű forrásmegvonást jelentene a koronavírus elleni védekezés kárára.





A legfrissebb felmérés szerint a japánok 83%-a nem szeretne olimpiát Tokióban, mert attól tartanak, hogy a mintegy 80.000 főnyi, szervező, újságíró jelenléte melegágya lenne egy újabb járványhullám berobbanásának.





Felirat egy kórházon: Elértük a teljesítőképességünk határát! Töröljék a tokiói olimpiát!

Fotó: Getty Images

A napilap Tokyo 2020 ellen tett kifogása felkavarta a közösségi médiát, és több mint 20.000 Tweetet generált.

Az Asahi Shimbun együttérez azokkal a sportolókkal, akik évek óta készülnek az eseményre, azonban azt is megemlíti, hogy az egészségügynek elsőbbséget kell élveznie.

A tiltakozás azonban itt nem ér véget. Kenji Utsunomiya (jogász és aktivista) múlt pénteken eljuttatott a japán szervezőknek, a NOB-nak és több más érintett szervezetnek egy petíciót, amelyet néhány nap alatt 400.000 ember támogatott az online felhívásban. A petíció arra kéri a szervezőket, hogy töröljék a játékokat, mert ha megtartják, az emberek életébe fog kerülni.





Utsunomiya átadja a petíciót a Tokyo Olympic szervezőbizottság elnökének

Fotó: Team Utsunomiya Kenji



Kenji Utsunomiya nevét nagy valószínűséggel az egész világ meg fogja ismerni. A tiltakozó akcióját az egész világsajtó lehozta, ha pedig a szervezők komolyan veszik a nyomást, amely valójában a japán társadalom akaratát tükrözi, megvalósulhat az aktivista harmadik sikeres petíciója is. A japán jogásszal még az is megtörténhet, hogy úgy vonul be a történelembe, mint aki megakadályozta az olimpia megtartását. Az úriember nem viccel, 2003-ban és 2006-ban már sikerre vitt petíciókat, amelyek végül a törvényhozást is befolyásolták.

Mindezt Japánban, japán szervezéssel, vagyis a japán társadalom akaratával. Ez már komolyan felveti a lehetőségét az eddig elképzelhetetlennek, hogy a 2020-ra tervezett, majd 2021-re halasztott Nyári Olimpiai Játékok, vagyis a világ legnagyobb sporteseménye törlésre kerül.

Azt már tavaly is láttuk, hogy Thomas Bach és a NOB sokáig ellenállt a halasztásnak, foggal-körömmel ragaszkodtak a megtartáshoz. Jelen esetben ugyanez történik, de ahogy tavaly, úgy idén is megtörténhet, hogy a szervezet felülvizsgálja álláspontját és enged a nyomásnak. Ebből a szempontból kritikus június következik. Japánban tombol a járvány, az emberek elégedetlenek az intézkedésekkel, ami elérheti a küszöbértéket a kormánynál és a szervezőknél.

A folyamat rendkívűl bonyolult, sokrétű és szinte lehetetlen jól dönteni.

Lesz-e olimpia?

Pro:

Ötödik éve készülnek a világ legjobb sportolói, hogy életük legjelentősebb sporteseményén ott legyenek és bizonyíthassanak.

Sokan vannak, akik már ennél is régebben dolgoznak olimpiai álmaikért, ami a sportpályafutásuk ívében kifejezetten Tokióban tudna beteljesedni.

Vannak olyanok, akik vagy az életkoruk, vagy a program miatt életük utolsó olimpiájára készülnek. Utóbbiak közé tartozik a csúcsformában lévő és éremesélyes Berecz Zsombor vitorlázó, akinek hajóosztálya (jelen állás szerint) utoljára szerepel idén az olimpiai programban.

A rendezés a világ legnagyobb buborékjában bonyolódna, amely megoldás, ha kisebb léptékben is, de jól bizonyított a nemrég lezajlott vizes Eb-n is.

A szponzorok, a tévés jogdíjak tulajdonosa és a japán gazdaság felmérhetetlen károkat szenvedne el, ha nem tartanák meg az eseményt.

Végül pedig mi, szurkolók is elveszítenénk egy életre szóló élmény lehetőségét, a szurkolást, az izgalmat, a sikert, az érmeket.



Kontra:

A világ minden tájáról Japánba érkező versenyzők, stáb, személyzet (80-100.000 fő) valós veszélyt hordoznának Japánra, hiszen egy oltással alig rendelkező társadalonak kellene szembenéznie az esetlegesen behurcolt vírusokkal és variánsaikkal. Az ország egészségügye már most elérte a teljesítőképessége határait, ha ezt újabb fenyegetés érné, a japán politika soha nem moshatná le magáról a meggondolatlan, profitorientált és társadalomveszélyeztető bélyeget magáról.

Ez az egész helyzet arra a megoldhatatlan logikai feladványra hasonlít, ami arra keresi a választ, hogy



"Mi történik akkor, ha egy mindent vívő ágyúgolyó találkozik egy mindennek ellenálló oszloppal?"

Ember nincs, aki erre jó választ tudna adni.

Borítókép: GettyImages

Forrás: The Guardian.com