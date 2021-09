A PTE-PEAC Kalo-Méh csapata 0-2-ről fordítva megnyerte utolsó mérkőzését a férfi asztalitenisz Bajnokok Ligája első szakaszának welsi tornáján, ezzel a harmadik helyen zárt és átkerül az Európa-kupába.

A magyar bajnok együttes a B csoport pénteki zárónapján két szoros meccs után hátrányba került a hozzá hasonlóan eddig nyeretlen belga Sokah Hobokennel szemben, de még innen is megtalálta a visszautat. Gerold Gábor, Pető Zsolt és Demeter Lehel is nyert egy-egy találkozót, ezzel sikerült megkaparintani a csoport harmadik helyét. A Pécs ugyan a BL-től búcsúzik, de továbbra is küzdhet a nemzetközi porodon, a második számú európai kupasorozatban.



A csoport első két helyezettje, a házigazda osztrák Wels és a német Neu-Ulm a BL második csoportszakaszában folytathatja, a belgák pedig kiestek.



Eredmények (az európai szövetség honlapja alapján):

férfi BL, első szakasz, B csoport (Wels), 3. forduló:

PTE-PEAC Kalo-Méh - Sokah Hoboken (belga) 3-2

Pető Zsolt-Thiago Monteiro 2-3 (10, -8, -9, 8, -5)

Demeter Lehel-Benjamin Brossier 1-3 (-8, -8, 6, -8)

Gerold Gábor-Michal Bankosz 3-2 (-3, 8, 9, -9, 2)

Pető-Brossier-Pető 3-1 (7, 6, -9, 5)

Demeter-Monteiro 3-1 (1, 2, -9, 10)

csütörtökön játszották:

Wels (osztrák) - PTE-PEAC Kalo-Méh 3-2

Neu-Ulm (német)-Sokah Hoboken (belga) 3-0

szerdán játszották:

Neu-Ulm - PTE-PEAC Kalo-Méh 3-1

Wels-Sokah Hoboken 3-1

