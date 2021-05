Péni István megdöbbentő részleteket árult el az őt hosszú évek óta érő támadásokról.



Ahogy arról korábban beszámoltunk Péni Istvánt felmentette a Nemzetközi Sportlövő Szövetség a doppingvád alól, miután a bizonyítékok megtekintése után bizonyítottnak találták a szabotázs tényét. Az ügybe belekeveredett Sidi Péter is, akinek versenyengedélyét felfüggesztette a Magyar Sportlövő szövetség.



A két sportlövő kezdetben még jó kapcsolatot ápolt egymással, majd egyre jobban elmérgesedett köztük a viszony. A 2020-as országos bajnokságon üvöltözésbe torkollt a köztük lévő vita, 2021 tavaszán pedig már az egész világon arról cikkeztek, hogy a magyar csapat azért nem állt ki az inidiai világkupa döntőjében, mert Péni István és Pekler Zalán szerint Sidi fegyvere nem felelt meg a szabályoknak. Az ügyben akkor mindkét fél megszólalt, majd a szövetség is állást foglalt a kérdésben és mindhárom sportlövőtől három hónapra megvonta a Gerevich-ösztöndíjat. Amikor már csillapodni látszott a vihar, jött a hír, az egyik sportlövő szervezetében tiltott szert találtak. Egy nap múlva viszont már arról cikkeztek, hogy valaki engedély nélkül beosont Péni szállodai szobájába és 45 percet töltött el ott. Bár Péni csak annyit mondott, hogy a biztonsági kamerák felvételén egyértelműen beazonosítható, hogy a magyar delegáció mely tagja járt a szobájában Sidi felfüggesztéséből sejthetővé vált, kire gyanakszik a szövetség.



Péni István most a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjút, amiben kitért rá, hogy közel 12 éve érik különböző zaklatások. Ezeket részletezve kitért arra, hogy a lőtéren lévő csapatfényképen kiszúrták a szemeit, többször pedig a zaklató üzeneteket kapott, de az sem volt ritka, hogy a lőtéren vagy a dobogón érte szóbeli bántalmazás.



„Évekkel ezelőtt kezdődött. Amikor elkezdtem lőni, és a tehetségem hamar megmutatkozott, az edzőm, Kissné Oroszi Edit mondta, hogy készüljek fel, mert zaklatásnak leszek kitéve. Amikor ezt mondta, tizenkét éves voltam. Azóta folyamatosan igyekeznek a rossz híremet kelteni irigységből, az eredményeim miatt” – fejtette ki, azzal kapcsolatban, hogy mióta kell megbirkóznia a negatív dolgokkal.



A mostani esettel kapcsolatban elmondta, hogy nem gondolt volna arra, hogy valaki képes lenne megmérgezni, amikor pedig bebizonyosodott, hogy valaki járt a szobájában, napokig úgy érezte, ez csak egy rémálom lehet.



„Eleinte nem akartam elhinni, hogy megmérgeztek, mert nemigen adtam lehetőséget ilyesmire. A lőtéren mindig mindenre odafigyelek, a szobában pedig a felbontott vizes flakonokat azonnal kidobom. Több irányba kezdünk nyomozni, de biztos voltam benne, hogy csak a szállodában volt lehetőség az idegenkezűségre, mégpedig akkor, amikor nem tartózkodtam ott. Felvettük a kapcsolatot az indiai hotellel, kikértük a felvételeket. Óriási szerencse, hogy megőrizték az egy hónappal korábbi videóanyagot. Miután rögtön a verseny elején, a március 19-én adott mintám lett pozitív, néhány napnyi felvételt kellett csak átnézni. Még a versenyeken is naplót vezetek, ennek köszönhetően percre pontosan tudtam, mikor hol voltam; fél óra alatt kiderült, hol a baki. A felvételeken látszik, hogy édesapámmal meggyőződtünk arról, hogy az ajtónk zárva van, 10 óra 19 perckor kiléptünk a szobából, majd 10 óra 36-kor megjelent valaki, belépett oda, és 45 percig ott tartózkodott. Hangsúlyozom: én senkinek sem adtam engedélyt erre” – ecsetelte.



Arra is kitért, azért kezdett gyanakodni, mert a verseny első néhány napjában meglehetősen rosszul érezte magát, ezen felül pedig mikor hazaérkezett az is feltűnt neki, hogy az egyik doboz vitaminjában opálosabbak a szemek, mint a másikban, bár akkor még azt hitte, csak megromlott az egyik adag.



Arra a kérdésre, hogy miért nem kért segítséget, a több mint egy évtizede tartó zaklatás miatt azt felelte:



„Ezerszer kértem. Évek óta mondogatom, hogy nem bírom tovább. Rendre ígéretet kaptam, hogy az aktuális esetnek lesz következménye, de sohasem történt semmi. Folyamatosan azt a jó tanácsot kaptam, hogy én vagyok az okosabb, kerüljem el az ellenfelemet. Én a sportág jó hírnevének megőrzése érdekében sohasem védtem meg magam nyilvánosan, nem tártam fel a nagyközönségnek, mi történik a háttérben, hogy az árral szemben úszom, és egy nehéz hátizsákkal a vállamon nyerem az érmeket. Egy idő után hozzá is szoktam a helyzethez, talán túlságosan is.”



A fiatal sportlövő azt is elmesélte nehéz heteken van túl, de hajtja a bizonyítási vágy, és reméli a történtekre majd Tokióban tud igazán csattanós választ adni.

Borítókép: hunshooting.hu