Különös közjátékkal kezdődött a tokiói olimpia triatlon versenye.



Sokáig úgy tűnt, minden készen áll a verseny rajtjára, a startpisztoly elsülése után azonban megdöbbentő jelenetek zajlottak le a vízben. A versenyzők egy része beugrott a vízbe és úszni kezdett a stég másik felén álló sportolóknak azonban erre nem volt lehetőségük, mert egy a stég előtt álló, majd elinduló hajó elzárta az útjukat.



A furcsa közjátékon a BBC kommentátora, Matt Chilton is meglepődött, hüledezve közölte, sose látott még ilyet triatlon verseny során. A 2013-ban világbajnoki címet szerző triatlonos, Non Stanford szintén megdöbbent.



„Ilyet még soha nem láttam, olimpián meg biztosan nem. Remélhetőleg a már beugró srácoknak ez nem fogja túlságosan befolyásolni a versenyét” – fejtette ki.

An absolutely WILD start to the men's triathlon.



A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.



It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK