Korok Fatima ismét megvédte világbajnoki címét az Aida szabadtüdős mélymerülő versenyén.



A magyar szabadtüdős mélymerülő útja ezúttal sem volt kikövezve a sikerig. Fatima néhány nappal a világbajnokság előtt életében először mérettette meg magát a Vertical Blue elnevezésű sorozaton, amelyen az összetett győzelem mellett egy aranyérmet, egy ezüstérmet zsebelt be. Ezen túl két új magyar rekordot is felállított, ráadásul életében először a 100 méteres mélységet is elérte, igaz ezt az eredményét nem hitelestették.









A versenysorozatot követően felszabadultan készült a világbajnokságra, ám egy gyulladás ráment a fülére, ami miatt antibiotikumot kapott és a vb első napját is ki kellett hagynia.



Fatima ezúttal sem adta fel, és első versenyszámában 93 métert jelölt meg célmélységnek. A távot 3 perc 24 másodperc alatt teljesítette oda-vissza, ráadásul sikerült felhoznia a fehér kártyát, amellyel merülése érvényessé vált. Csak viszonyításképp jegyeznénk meg, hogy Budapest belvárosának két legmagasabb épülete, a Parlament és a Szent István Bazilika, mindössze három méterrel magasabb ennél.









Bár Fatima feladatát az is nehezítette, hogy a világbajnokság helyszínén még sosem merült, ezzel a mélységgel ismét a legjobbnak bizonyult a kategóriában, így megvédte világbajnoki címét.

A remek teljesítmény ellenére a magyar „sellőlány” még nem dőlhet hátra, augusztus 21-én az uszony nélküli kategóriában áll rajthoz.

Borítókép-fotók: Facebook.com/KorokFatimaFreediver