Luke Littler számára az elmúlt hetek eseményei valószínűleg még nem is tudatosultak igazán. 16 évesen indult el a PDC Darts világbajnokságon, ahol több veterán világsztárt legyőzve egészen a döntőig menetelt, ahol Luke Humphriesnak sikerült legyűrnie.



Hiába nem lett világbajnok, mégis ő a legfényesebben ragyogó csillag a darts egén, ezt pedig az is alátámasztja, hogy mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban a szerdai döntő volt a valaha volt legnézettebb.

Érdekesség, hogy Littlert szinte egyedülállóan csak a Skoda szpozorálta, ami nem csoda, mivel kiskorú, a legtöbb országban még nem is engedélyezett, hogy szponzorálják őt.

Littler a maga egyszerűségével hamar a szurkolók kedvence lett: győzelmeit a sarki kebabosnál ünnepelte, xboxozva hangolt a találkozókra és gyermeteg módon rajong a Manchester United-ért, ahonnan többen is üzentek neki a finálé kapcsán.

„Csak napi fél órát edzek, mert utána már unom… Ezért van mindig a közelemben egy Xbox…” – árulta el nevetve a Good Morning Britain-nek a fiatal.

A PDC elnöke elmondta, ez a vb egy új utat nyithat számukra afelé, hogy a fiatalabb generációt is bevonzzák a sportba, hiszen most testközelből tapasztalhatták meg, hogy igenis csúcsra lehet érni, akár 16 évesen is.

Fotó: Tom Dulat/Getty Images