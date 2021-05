A 17. helyen végzett a szinkronúszó párosok szabadgyakorlatának selejtezőjében, így nem jutott be a 12-es döntőbe a Farkas Linda, Hungler Szabina duó a budapesti vizes Európa-bajnokság keddi napján, a Duna Arénában.

A magyar kettős 75,0667 pontot kapott kűrjére, ezzel a 20 párost felvonultató mezőnyből a litvánokat, a bolgárokat és a finneket előzte meg.



A selejtezőben a favorit oroszok - az ötszörös olimpiai bajnok Szvetlana Romasina, illetve a 2017-es budapesti világbajnokságon négyszeres aranyérmes Szvetlana Kolesznyicsenko - fantasztikus, 97,4000-es pontszámmal végeztek az élen.



Az orosz kettős remekelt.



A páros szabadprogramban a duóknak három percük (plusz/mínusz 15 másodperc a zene függvényében) van arra, hogy minél kreatívabb gyakorlatot mutassanak be, a lehető legtöbb elemmel. A párosok tagjainak a lehető legjobban szinkronban kell lenniük egymással, de lehetőségük van különböző emelésekre, dobásokra is. A bírák a művészi benyomás, a végrehajtás, illetve a nehézség alapján pontozzák a kűrt. Más "rokonsportágaktól" eltérően itt nem egy előre meghatározott nehézségi szintű gyakorlatot mutatnak be a versenyzők, hanem a bemutatott elemek, illetve azok kivitelezése határozzák meg az eredményt.

Képek: MTI/Kovács Tamás