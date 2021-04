Gyermekkori álma valósulna meg a tollaslabdázó Krausz Gergelynek, amennyiben sikerülne kvótát szereznie és részt vennie a tokiói olimpián.

Az M1 aktuális csatornának nyilatkozva a pécsi Multi Alarm SE 27 éves játékosa kiemelte: extrém szituáció a jelenlegi, amelyben nagyon nehéz előre tervezni a versenyeket, a formaidőzítést, edzésprogramot.



"De muszáj alkalmazkodni, profinak lenni, és várni, hogyan alakul a helyzet, milyen versenyek lesznek megtartva és hol tudok indulni" - fogalmazott.



Előzetes tervei szerint áprilisban a kijevi Európa-bajnokságon valószínűleg játszani fog Krausz, illetve egy perui viadal szerepel még a programjában, aminek megtartásában nem biztos.

Kifejtette, számára fontos, hogy az olimpia kvótáért zajló versenyfutásban a riválisai, a legjobb belga, török és osztrák játékos ne szerezzenek sok pontot, a leglényegesebb mégis az, hogy ő maga minél többet gyűjtsön, ebben az esetben nem kell a többiek teljesítményével foglalkoznia. Rámutatott, a mostani változékony helyzetben nagy a szerepe a szerencsének is, mivel az olimpiai kvalifikációs időszakban két-három versennyel kalkulál még, és lényeges, hogy ezeken milyen sorsolást kap.



Mint mondta, jelenleg egy thai edzőpartnerrel készül, ám kiemelte, szükség lenne további külföldi tréningtársakra a nemzetközi eredményességhez. Leszögezte, a férfi egyéni tollaslabdázás eddigi magyarországi helyzetét figyelembe véve a sportágnak is és neki is különösen nagy dolog volna az ötkarikás szereplése.



"Ez egy gyermekkori álmom, remélem, hogy sikerülni fog" - szögezte le Krausz Gergely, aki az aktuális világranglistán - a riói olimpikon Sárosi Laurához hasonlóan - 37., indulást jelentő pozícióban van.



Sárosival együtt eddig öt magyar tollaslabdázó szerepelt az ötkarikás játékokon: 1992-ben egyesben Dakó Andrea, Fórián Csilla és Harsági Andrea, míg párosban a Dakó-Fórián kettős indult. Négy évvel később, Atlantában Ódor Andrea képviselte a magyar színeket. Magyar férfi tollaslabdázó még nem szerepelt olimpián.

Borítókép: Fred Lee/Getty Images