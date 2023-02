"A téli alapozás vége felé járok, vírusos betegséggel tarkított öt hét van mögöttem. Kemény időszak volt, de volt benne kellemes élmény is, ugyanis megnősültem. Az időszaknak megfelelő állapotban érzem magam, és izgalommal várom az első erőfelmérőt" - mondta az MTI-nek a 2012-ben olimpiai bronzérmes, 2009-ben és 2021-ben egyéni világbajnok versenyző.

Marosi szerint most nagyon erős a magyar férfimezőny, "jóval több aspiráns van a két olimpiai kvótára, mint korábban".

"Az utóbbi években három-négy versenyző jöhetett igazán szóba, most viszont nyolc-kilenc név is felvetődhet" - tette hozzá, utalva arra, hogy az olimpián nemenként és országonként csak két öttusázó indítható, de nevezési jogosultságot akárhány szerezhet.

Arra a felvetésre, hogy korábbi válogatottbeli csapattársai, Tibolya Péter és Kasza Róbert már abbahagyták a versenyzést, ő pedig úgy veszi fel a harcot a fiatalokkal, hogy a párizsi olimpia nyitónapján negyvenéves lesz, úgy reagált, hogy a mostani lebonyolítás senkinek sem könnyű.

"Sosem titkoltam a véleményem, hogy ez az öttusa versenyzőellenes, nemcsak az idősebbeket, a fiatalokat is kizsigereli. Mit tehetek? Ehhez kell alkalmazkodni. Persze a fiataloknak ez könnyebben megy, mint ahogy korábban én is könnyebben reagáltam a változtatásokra" - mondta.

A jelenlegi rendszerben több napon keresztül lehet eljutni a döntőig, és másfél-két órás blokkokban zajlanak a versenyek, az egyes számok között kis szünetekkel.

Marosi nem olyan régen bizonyította, hogy negyven felé közeledve is képes kimagasló eredményre, tavalyelőtt, bő egy hónappal a 37. születésnapja előtt nyerte második egyéni vb-címét, a tokiói olimpián pedig hatodik lett.

"Jó lenne részt venni az utolsó, lovaglással sorra kerülő olimpián is! Nagyon szeretek öttusázni, ezért is vágok neki az újabb ciklusnak. Párizsig már csak egy év van hátra." - hangsúlyozta.

A szerdán kezdődő és vasárnapig tartó Peridot fedett pályás nyílt magyar bajnokságot illetően elmondta: annak ellenére fontos ez a viadal, hogy még nem számít bele a kvalifikációs sorozatba.

"Egyrészt ki tudunk zökkenni a téli alapozásból, felmérjük, hol tartunk, ami jó dolog. Másrészt országos bajnokság is lesz egyben, így még nagyobb a presztízse. Tavaly második lettem, de álltam már a dobogó mindegyik fokán a sok-sok év alatt. Arra is emlékszem, hogy volt idő, amikor váltó országos bajnokságot is rendeztek az egyéni mellett. Sajnálom, hogy az már nincsen. Szeretném már az első versenyen megmutatni, hogy nem adom át könnyen a helyem a fiataloknak, még tartani tudom velük a lépést" - fogalmazta meg első célkitűzését.

Fotó: Christopher Lee/Getty Images