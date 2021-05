Kozák Lucának múlt csütörtök óta már nem kell aggódnia az olimpiai kvalifikáció miatt, mivel rögtön első szabadtéri versenyén szintidőn belül futott 100 méter gáton, amivel nagyon elégedett.

A debreceni sprinter Savonában 12.81 másodpercet futott, ami három századdal jobb az ötkarikás szintnél. A jó eredmény elérésben a körülmények is segítették. Amint azt az M4 Sport Sporthíradójában elmondta, Olaszországban kellemes meleg volt és ideális hátszél segítette, ellentétben a vasárnapi hűvös, esős időjárással, melyben Debrecenben, a csapatbajnoki elődöntőben kellett futnia.

"Nekem az első verseny mindig zsákbamacska, sosem tudom, mi jön majd ki belőle. Örülök, hogy most jól sikerült" - jegyezte meg a 60 és 100 méter gáton is országos csúcstartó atléta, hozzátéve, hogy a 12.81 másodperc azért is értékes eredmény, mert még mindig kemény edzéseket végez, edzőjével nem könnyítettek rá a bemutatkozásra és nem is gyorsítottak.



Fotó: Marco Mantovani/Getty Images

Kozák arról is beszélt, hogy a lelkének is jót tett a szint teljesítése, mert ugyan nem nevezné eredménytelennek a fedett pályás szezonját - döntős volt az Európa-bajnokságon (8.) -, mégis úgy érezte, hogy sokkal több volt benne és nem tudta magából kihozni a maximumot, most viszont már az első futása remekül sikerült. Az olimpiai szintet ugyan csak most teljesítette, de csak azért, mert tavaly a koronavírus-járvány miatt felfüggesztették a kvalifikációs időszakot, pedig 2020-ben kétszer is 12.84-en belül futott és a Gyulai Memorialon óriási magyar csúcsot ért el 12.71 másodperccel. Ez utóbbi idő már nemzetközi szinten is nagyon erősnek számít, s Kozák célja, hogy az olimpián is képes legyen erre, vagy még jobbra, mert úgy a fináléba jutásra is lesz esélye.

"Az elmúlt évek eredményei alapján 12.65 és 12.70 közötti idővel lehetett döntőzni világversenyen. Én pedig szeretnék azok között lenni, akiknek van esélye fináléba jutni" - jelentette ki a 25. születésnapját június elsején ünneplő gátas.

Kozák Luca legközelebb vasárnap, a gatesheadi Gyémánt Liga-viadalon fog futni, június elején további két-három versenyt tervez, majd az országos bajnokság és július 6-án a Gyulai Memorial következik a számára.

"Szerencsre most már tudok válogatni a versenyek között, így tudom úgy alakítani a naptáramat, hogy a legideálisabb legyen az olimpiai felkészülésem szempontjából" - nyilatkozta Kozák.

Borítókép: Marco Mantovani/Getty Images