A magyar evezősök törökországi edzőtáborának résztvevői közül a riói olimpikon Juhász Adrián, Simon Béla egységet jelölte a meghívásos válogatott keret munkáját irányító szakvezetés férfi kettesben a szegedi válogatóra.

A 2016-ban Európa-bajnok és olimpiai kilencedik helyezett, majd 2017-ben kormányos kettesben világbajnoki címet szerzett, saját versenyszámukat tekintve azóta is stabil válogatott egység a szövetség beszámolója alapján a többi csapathajóval ellentétben küzdelem nélkül lett kijelölve, miután a meghívott rivális versenyzők visszaléptek.



A további egységekbe pályázók viszont éles csatákat vívtak egymással. A szakvezetés által legjobbaknak vélt evezősök a március 20-21. közötti szegedi válogatón erősíthetik meg elsőségüket a hazai klubok által indított egységek ellenében.



A múlt héten egypárban versenyeztek egymással a legjobbak a január 25-től - egyhetes megszakítással - vasárnapig tartó törökországi edzőtáborban, az eredmények ismeretében azt követően kerülhetett sor a csapategységek kialakítására. Mivel a táborban szinte kivétel nélkül ott volt a magyar élmezőny, illetve a közvetlen utánpótlás, a szegedi válogatón nagy meglepetések nem várhatók.



A nőknél azonban sérülések és hiányzások szóltak közbe, így egypárban a résztvevő versenyzők kérésére, valamint Molnár Dezső szövetségi kapitány döntése alapján a korábbi tervekkel ellentétben valamennyi meghívott evezős rajthoz állhat a szegedi válogatón. Ahol már vélhetően ott lehet a táborból sérülése miatt hiányzó, tavaly a versenyszámban bajnoki címet szerzett, és a 2020-as első válogatót meglepetésre megnyerő Bertus Kitti is.



Női kétpárban ugyancsak nem született végső döntés: mivel Gadányi Zoltána deréksérülése miatt nem volt mód a válogatási szisztéma lebonyolítására, továbbra is nyílt maradt a verseny. Bár a könnyűsúlyú Polivka Dóra is a helyszínen készült, szintén deréksérülés akadályozta meg, hogy részt vegyen a törökországi háziversenyeken.



A magyar evezősök még nem szereztek kvótát a tokiói olimpiára. Az európai pótkvalifikációs versenyt - valamint azt követően az Eb-t - április elején az olaszországi Varesében rendezik, míg az ötkarikás játékokat illetően a végső selejtezőre Luzernben kerül sor május közepén. Varesében a kvalifikációs viadalon csak egypárban és könnyűsúlyú kettesben lehet olimpiai kvótát szerezni, Luzernben viszont minden versenyszámban. A 2016-os, riói játékokon két egységet indíthattak a magyarok - férfi egypárt és kettest -, mindkettő az utolsó kvalifikációs versenyen szerzett indulási jogot.

Az olimpiai versenyszámokban kijelölt csapatok a szegedi válogatóra:



férfiak:



Egypár (korábban kijelölt): Pétervári-Molnár Bendegúz

Kétpár: Bácskai Máté, Szabó Márton

Könnyűsúlyú kettes: Szabó Bence, Furkó Kálmán

Kettes: Juhász Adrián, Simon Béla

Négypár: Papp Gergely, Szklenka Bence, Danó Dániel, Ács Kristóf



nők:



Egypár (korábban kijelölt): Krémer Eszter

Könnyűsúlyú kettes: Abid Syham, Csepel Zsófia

