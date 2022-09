Gavin Carlin majdnem eltalálta nyilával ellenfelét a Modus Super Series összecsapásán.

Franz Roetzsch a saját dobásai után odalépett a táblához, hogy eltávolítsa nyilait, ám ekkor nem várt esemény középpontjába került. Roetzsch egyik nyila nem akart kijönni a táblából, ám ezt ellenfele, Carlin nem észlelte, ezért elkezdte a saját sorozatát. Első nyila így majdnem eltalálta ellenfelét. A játékos látva, hogy majdnem bajt okozott rögtön felemelte kezét és bocsánatot kért társától.



Az esetről készült videót egy másik dartsos, Matthew Edgar osztotta meg a közösségi médiában, melyhez csak ennyit írt. Gavin Carlin majdnem a darts táblához szögezte Franz Roetzsch-t.

Gavin Carlin nearly pins Franz Roetzsch to the dart board pic.twitter.com/ecHwCbUWik