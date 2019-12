Burján Csaba olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Kínát sértő magatartása miatt benyújtotta lemondását Csang Csing Lina, a válogatott vezetőedzője kedden.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség közleményben számolt be az esetről, hozzátéve, hogy az elnökség a sportolóhoz méltatlan megnyilvánulásért elnézést kért, a vezetőedző lemondását nem fogadta el, és tárgyalásokat kezdeményez vele. A kommüniké arra is kitér, hogy Burján is bocsánatot kért a vezetőedzőtől.

Bánhidi Ákos csapatvezető döntése értelmében Burján nem lép jégre a péntektől vasárnapig tartó sanghaji világkupa-versenyen, hazautazik.

A MOKSZ elnöksége úgy határozott - áll még a közleményben -, hogy a csapatvezető kérésére Burján ellen fegyelmi eljárást indít.

A válogatott Nagojából utazott Sanghajba, a világkupa-sorozat következő állomására. A repülőtéri várakozás pillanatait és a tömeget örökítette meg Burján, majd mindezt egy Kínát sértő mondattal posztolta Instagram-oldalára.



