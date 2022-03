A vasárnapi záróünnepséggel véget ért a múlt pénteken kezdődött pekingi téli paralimpia.

"Kína a téli paralimpiák nagyhatalmává vált és felállította a mércét az összes jövőbeli téli olimpia előtt" - mondta Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) elnöke a kínai főváros Madárfészek néven ismert Olimpiai Stadionjában, mielőtt befejezettnek nyilvánította az eseményt.



A színes, és vidám hangulatú záróünnepség alig egy órán át tartott.



Az elnök nem említette konkrétan az ukrajnai háborút, de úgy jellemezte a sportolókat, mint "a béke bajnokait, akiknek tettei hangosabbak a szavaknál".

